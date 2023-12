Una bruttissima notizia ha colpito Chiara Ferragni e Fedez nelle scorse ore, che stanno facendo i conti con questo lutto. Se n’è andata troppo presto una ragazza, che era entrata davvero nel cuore della coppia. Si sperava in un esito diverso, invece purtroppo è morta giovanissima. Ha combattuto strenuamente contro una gravissima malattia, ma nella giornata del 30 novembre si è arresa definitivamente. Il suo cuore ha cessato di battere e ora sono davvero in tanti ad essere straziati da questa perdita.

Chiara Ferragni e Fedez saranno senz’altro molto dispiaciuti e increduli dinanzi ad un lutto così terribile. Sono in tanti ad aver salutato questa giovane vita, spezzata prematuramente. I Ferragnez non si sono ancora espressi, forse perché hanno preferito al momento chiudersi nel loro silenzio. Non è da escludere che nelle prossime ore i due possano rompere il silenzio e dire qualche parola importante su questa giovanissima vittima di una patologia tremenda.

Chiara Ferragni e Fedez in lutto: morta una giovanissima ragazza

Chiara Ferragni e Fedez avevano incontrato questa ragazzina tempo fa per darle il massimo supporto. E ora devono invece elaborare questo lutto. A perdere la vita è stata una giovanissima, che aveva solamente 14 anni. Anche lei, come il rapper milanese, era stata colpita da un tumore al pancreas. Lo aveva scoperto 4 anni fa e ora si è dovuta arrendere. Aveva avuto la gioia di vedere i Ferragnez dal vivo, un desiderio inseguito a lungo e poi esaudito.

A morire è stata una fan di Chiara e Fedez, che si chiamava Azzurra Marotta. Un paio di anni fa li aveva incontrati a Milano, precisamente in Piazza Duomo, e la loro foto era diventata virale. Il presidente dell’associazione Sogni, Rudy Zanetta, ha commentato così questa terribile dipartita: “Si è aggiunta un’altra stella in cielo alle altre di Sogni. Provo grande dolore e grande rammarico”. La 14enne era originaria di Maser, un comune in provincia di Treviso, e proprio il sindaco del paese ha voluto omaggiarla.

Il primo cittadino di Maser, Bendos, ha commentato: “Siamo tutti increduli e disperati. Una cappa di dolore ha avvolto tutta la comunità. Nei mesi scorsi l’avevamo vista bene e speravamo ce la potesse fare. Purtroppo non è stato così”.