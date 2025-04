È un momento decisamente felice per Pierpaolo Pretelli. Sia per quanto riguarda la vita privata sia dal punto di vista professionale. Infatti come molti sanno l’ex velino ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è diventato – per la seconda volta – papà. Lo scorso gennaio è nato, infatti, il primo figlio di Pierpaolo e Giulia Salemi, Kian. Dunque i due, che si sono conosciuti nel 2021 nella Casa del GF Vip, hanno coronato il loro sogno di diventare genitori.

Ma non è finita. Proprio in questi giorni – esattamente mercoledì 7 maggio – inizierà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi e Pierpaolo Pretelli sarà l’inviato. A condurre il realiy show ci sarà Veronica Gentili, mentre Simona Ventura sarà l’unica opinionista. Dunque, come dicevamo, non potrebbe andare meglio per il 34enne di Maratea. Ma c’è qualcuno che ha trovato il modo di lanciargli una frecciata, anzi una sassata…

La frase di Pretelli e la frecciata dell’esperto: “E il primo figlio?!”

Forse non tutti sanno che Pierpaolo Pretelli ha anche un altro figlio, Leonardo che oggi ha 7 anni, avuto dall’ex compagna Ariadna Romero con la quale vive a Miami. Purtroppo il modello e inviato dell’Isola non ha l’opportunità di vedere spesso il suo primogenito: “Lo vedo due volte all’anno, mi manca” aveva dichiarato qualche tempo fa.

In procinto di partire per l’Honduras Pierpaolo Pretelli ha rilasciato un’intervista in cui ha affermato: “Come farò 10 settimane senza i miei due amori?“. Ebbene di fronte a queste parole l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha condiviso il suo stupore sui social, commentando: “Innanzitutto hai anche un altro figlio, quindi dovrebbero mancarti in tre“.

Poi ha aggiunto: “E poi sei abituato a stare lontano da loro, no??? Poi mi chiedete perché avevo smesso di parlare di questi qui”. Evidentemente Rosica ha voluto lanciare una frecciata a Pierpaolo Pretelli che si comporterebbe in modo diverso nei confronti dei suoi due figli. E voi, cosa ne pensate?

