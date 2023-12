L’idillio è già terminato. Una nuova coppia vip si è lasciata, infatti per loro sono arrivati i titoli di coda dopo essere stati insieme appena 8 mesi. A svelare tutto non sono stati i diretti interessati ma una persona molto vicina ai due, che ha anticipato la brutta notizia. Purtroppo non sono riusciti a raggiungere dei compromessi, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, quindi alla fine hanno deciso che sarebbe stato meglio separare le loro strade.

La coppia vip si è lasciata definitivamente, nonostante abbiano vissuto dei mesi intensi. In particolare, l’estate è stata una stagione molto positiva, infatti i due pare abbiano trascorso delle giornate indimenticabili. Ma non è bastato a far durare questa relazione amorosa, che ha subito trovato degli ostacoli insormontabili sembra a causa della grande mole di lavoro della giovane, che ha preferito concentrarsi sulla carriera.

Una nuova coppia vip si è lasciata dopo 8 mesi di relazione

Questo l’annuncio di una fonte vicina alla coppia vip, che si è lasciata a meno di un anno dal fidanzamento ufficiale: “Hanno trascorso un’estate bellissima insieme ed erano affiatati, ma quando c’è di mezzo la sua carriera mette tutto il resto da parte. Ha i paraocchi quando si tratta della sua carriera e la coppia ha concluso la relazione prima che le cose diventassero acide”. Lui non avrebbe assolutamente accettato questa situazione.

Parliamo della cantante Dua Lipa e del regista Romain Gavras, che si sono detti addio. Questa fonte, contattata dal The Sun, ha aggiunto: “Romain considera Dua una vera maniaca del lavoro, ma lei non ha intenzione di rallentare per niente e nessuno”. Come ricordato dal sito Fanpage, l’artista 28enne ha pubblicato la sua nuova canzone meno di un mese fa, il 10 novembre per l’esattezza, e si intitola Houdini.

Dua Lipa, inglese di etnia albanese, è una vera e propria star mondiale della musica. L’ormai ex Romain Gavras, 42enne originario della Francia, è un regista protagonista di film del calibro di A Cross the Universe, Our Day Will Come, Il mondo è tuo e Athena.