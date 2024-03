William e Harry, la brutta notizia dopo il cancro di Kate Middleton. In questi giorni non si parla che della famiglia reale britannica e dei casi di tumore del Principe Carlo e della cognata la principessa del Galles. Un annuncio, specie quello di Kate, che ha lasciato l’opinione pubblica in lacrime, dopo i rumors e le polemiche di queste ultime settimane. E in tanti si chiedono, giustamente, se in questo periodo di forte stress per la famiglia, William sia stato supportato fisicamente ed emotivamente dal fratello.

Sembra che tra i due un contatto ci sia stato ma non sia stato di persona: si tratterebbe, dicono i beninformati, di un messaggio privato. Gli esperti di corona britannica non hanno campito se si è trattato di una telefonata, di una videochiamata o di un messaggio di testo. Sembra un particolare irrisorio, ma in una situazione del genere non è un dettaglio di poco conto. Le riviste satinate che si sono occupate della faccenda hanno fatto presente che il Duca e la Duchessa di Sussex, ovvero Harry e Meghan, hanno rilasciato una dichiarazione, in cui hanno spiegato di aver “contattato privatamente” i parenti.





William e Harry, la brutta notizia dopo il cancro di Kate Middleton

A questo messaggio sembrerebbe che poi William abbia risposto con una risposta di rito, ma davvero molto lontano dal calore fraterno che ci si aspetterebbe. Niente di “caloroso e informale” fanno sapere i vicinissimi ai reali. L’esperto della famiglia e autore, Tom Quinn, ha poi fatto sapere al Mirror: “Harry e Meghan sono stati in contatto con William, ma il loro messaggio privato era semplicemente di simpatia”.

“I due fratelli al momento non hanno alcuna intenzione di fare pace o di lasciarsi il passato alle spalle, né di vedersi a maggio quando è previsto che Harry torni nel Regno Unito. William è ancora ferito da tutto ciò che Harry ha detto in passato – ha dichiarato Quinn – Ha risposto al messaggio, ma la risposta è stata studiata dal palazzo e non è certo la risposta informale che ti aspetteresti da un fratello all’altro. È più simile al tipo di comunicazione che otterresti tra due diplomatici un po’ diffidenti”.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Qualche giorno dopo la terribile comunicazione del cancro di Kate, Harry e Meghan avrebbero detto: “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che possano farlo in privato e in pace”. Ma non è finita, gli esperti fanno sapere che quando Harry arriverà a Londra a maggio, William e Kate hanno già espresso la non-voglia di incontrarlo. Cambierà qualcosa? Nessuno può saperlo.

