Ida Platano e Alessandro Vicinanza ancora insieme in barba alle voci. Rispettivamente ex dama ed ex cavaliere, si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne dove lei era già ben conosciuta al pubblico di Canale 5. Dopo qualche mese di conoscenza, anche se non sono mancati scontri, a novembre scorso sono usciti mano nella mano e iniziato a vivere una storia d’amore lontano dalle telecamere. Ma non dai social: è lì che i telespettatori continuano a seguirli. E a sperare addirittura in un matrimonio imminente.

Le indiscrezioni su crisi e rottura non mancano, anzi. Va detto che non sono mai arrivate notizie certe, dunque conferme o smentite alle tante voci che circolano sul loro conto. L’unica dichiarazione è stata fatta in un’intervista da parte di Alessandro Vicinanza: “Direi che siamo in una fase avanzata: il nostro rapporto matura e cresce sempre di più. È un amore forte, diverso dalle storie che ho avuto in passato, anche per la distanza che ci divide. Noi ci vediamo ogni fine settimana, ma i giorni che trascorriamo insieme iniziano a sembrare davvero pochi”.

Alessandro Vicinanza e Ida Platano: “È arrivata la sorpresa”

Anche questa estate si è parlato molto di Alessandro Vicinanza e Ida Platano, che non hanno perso occasione di trascorrere del tempo insieme da una parte all’altra del mondo. Capri, Sardegna, Formentera e negli ultimi giorni anche New York per festeggiare i 40 anni dell’ex cavaliere.

Ma i festeggiamenti sono continuati anche al ritorno a casa, come mostra lo stesso Alessandro Vicinanza tra le ultime Storie di Instagram. Circondato da familiari e amici, a un certo punto si sente esclamare “È arrivata la sorpresa”. Il riferimento sembra ovvio, anche perché la telecamera del cellulare inquadra poi Ida Platano e i due si abbracciano e baciano.

Insomma, tra le foto al miele nella Grande Mela e i video del compleanno insieme agli affetti più cari, l’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza sembra procedere a gonfie vele. Ed è dunque escluso un ritorno di lei nello studio di UeD, come si vociferava nelle scorse settimane.