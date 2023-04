Splendida notizia per la vip italiana, che ha finalmente accolto il nuovo bebè in famiglia. Clarissa Marchese è mamma per la seconda volta. L’annuncio è arrivato da lei e dal marito. Svelato anche il nome del figlio, che si chiama Christian. Tutti commossi davanti anche al video postato dalla donna, che ha comunicato ai suoi numerosissimi follower la notizia più bella. Il secondogenito arriva a circa tre anni di distanza dalla prima figlia, Arya. Nelle ore precedenti avevano annunciato che fosse vicino il momento del parto.

Clarissa Marchese è nuovamente la donna più felice del mondo, dopo questo annuncio boom. La mamma bis ha postato un filmato su Instagram, dove era presente anche la primogenita. La bimba ha iniziato a fare le prime carezza al fratellino e l’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto: “E quando pensi che non si possa amare più di così, diventi mamma per la seconda volta. Benvenuto al mondo Christian 💙. La sorellina, papà e mamma ti amano alla follia“, ha aggiunto la donna.

Clarissa Marchese è mamma per la seconda volta

Clarissa Marchese è diventata mamma bis nella giornata di venerdì 21 aprile. Anche il marito Federico Gregucci ha voluto fare il suo primo commento social: “Benvenuto amore nostro“. Prima del parto dell’ex UeD avevano pubblicato le loro mani incrociate e avevano fatto sapere ai loro ammiratori: “Siamo ancora qui in attesa del nostro piccolino”. Poi la gravidanza è giunta definitivamente al termine. Per la gioia della coppia, della sorella Arya e di migliaia di follower.

Sotto il video di Clarissa da segnalare i commenti di Cecilia Zagarrigo: “Siete stupendi, è stato stupendo anche il messaggio alle 4 di stamattina. Tanti auguri amore”, di Valentina Vignali: “Auguri” e di Vittoria Deganello: “Benvenuto Christian”. Due cuori sono stati inviati invece da Chiara Rabbi, mentre Carlotta Dell’Isola ha commentato: “Tantissimi auguriii” con un cuore rosso incorporato. Tanti altri fan hanno confessato di essere emozionati per la nascita di questo bambino.

Clarissa Marchese, classe 1994, si è unita in matrimonio con Federico Gregucci il 30 maggio del 2019. La figlia Arya è venuta alla luce l’11 marzo del 2020 negli Stati Uniti, precisamente nella città di Miami. La coppia si è innamorata grazie a Uomini e Donne, visto che lui era il corteggiatore poi scelto da lei.