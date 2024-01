Se il pandoro gate abbia segnato o meno l’inizio della fine per l’impero Ferragnez non è dato sapere. Certo è che per la coppia più cool dello spettacolo questo non è un bel momento. Nelle settimane scorse erano arrivata segnalazioni di maretta tra Fedez e Chiara Ferragni. A rimbalzare la notizia era stato Dagospia che citando Ivan Rota aveva individuato il motivo nell’attacco che il cantante ha fatto nei confronti di Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque, i giornalisti del quale erano stato accusati di avere un’attenzione morbosa nei confronti della coppia.

“Dopo le scaramucce via social tra Fedez e Myrta Merlino, maretta in casa Ferragnez. Alla Ferragni l’attacco del rapper ai giornalisti non é andato proprio giù…”. Se sia vero non è dato sapere. Quello che succederà lo sapremo, forze, nelle prossime settimane visto che né Chiara né Fedez hanno commentato queste speculazioni.





Fedez mostra la faccia di un hater ma sbaglia persona: denuncia in arrivo?

Speculazioni che invece non ci sono nel caso dell’errore fatto da Fedez durante un episodio de Il muschio selvaggio, il suo podcast. Segnalando un hater, un certo Davidone, dice: “Questa è la tua faccia da cazzo, quando avrai i coglioni di mettere anche nome e cognome, potrai identificarti come uomo”. Ma il rapper è incappato in un errore di persona ed in poche ore lo strafalcione di Fedez è diventato virale su X.

Ed è arrivata la risposta dell’uomo a cui è stata rubata l’immagine, nickname: Wazza. Che scrive: “Mi sa che abbiamo un problema. Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da c…o, ma la mia. Fedez è riuscito a farmi diventare simpatico a tutto il Twitter Calcio. Grazie, grazie a Fedez che non verifica le fonti e mi mette alla pubblica gogna“, afferma poi in un video pubblicato sempre sul suo account Twitter.

“Meme a parte, ragazzi, quello che ha fatto il signor Fedez e la trasmissione Muschio Selvaggio è di una gravità pazzesca. C’è chi non regge il peso della pubblica gogna, ci siamo capiti. Ovviamente mi muoverò nelle sedi opportune, ma sono molto turbato dalla cosa”. Denuncia in arrivo? I social hanno una loro visione che si riassume dentro una frase scritta da un’utente della rete: “Caro Fedez, mi dispiace molto ma questa c*** potrebbe costarti cara in termini di credibilità e non solo. Errori del genere non si possono fare, di mezzo c’è la vita e la rispettabilità delle persone”.