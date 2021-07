“Lo ha fatto per lei”. Gigio Donnarumma, solo per la fidanzata Alessia. Momento d’oro per la coppia vip

L’Italia reduce dai campionati europei 2020 a Wembley non ha potuto far altro che affezionarsi ancora di più ai calciatori che l’hanno portata alla vittoria contro l’Inghilterra. Primo fra tutti spicca il giovanissimo Donnarumma, il gigante 22enne dalle parate favolose.

Adesso, dopo la meritatissima vittoria, il portiere Gigio Donnarumma è prima volato a Parigi per unirsi al Paris Saint Germain, quindi è ritornato in Italia per trascorrere le vacanze. Poi oggi il celebre portiere della Nazionale di Mancini ha postato su Instagram alcuni scatti dei suoi giorni di vacanza in Sardegna.

Sugli account ufficiali di Donnarumma, è stato possibile apprendere che Gigio è stato ospite proprio del presidente Silvio Berlusconi. Difatti il leader di Forza Italia si è fatto immortalare in uno scatto in compagnia del portiere. La foto è stata ovviamente condivisa sull’account ufficiale di Gigione. Un incontro importante, che il calciatore ha commentato scrivendo: “Sempre un onore ed un privilegio incontrare il presidente Berlusconi“.

In moltissimi ultimamente si sono chiesti che fine avesse fatto Alessia Elefante, la fidanzata di Donnarumma. Difatti, anche a detta sua, la tranquillità che Gianluigi mostra in campo in parte si deve sicuramente a questa meravigliosa fidanzata. Dalla personalità estremamente riservata, Alessia non ha nessun account pubblico sui social. Un modo per proteggere la sua bella storia d’amore con il calciatore.

Uno scatto dove Gigio e Alessia si trovano fianco a fianco in barca baciati dal sole della Costa Smeralda. Un commento dello scatto due parole brevi, precise, concise ed incise: “My Life“, ovvero la mia vita. Un gesto dolcissimo tra giovani innamorati.