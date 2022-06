Domiziana Giovinazzo nato figlio dell’attrice che ha vestito i panni della piccola Elena Martini di “Un Medico in Famiglia”. Figlia di due restauratori di mobili e dipinti antichi, ha una sorella minore, Aurora, anche lei attrice: ha recitato tra l’altro nei film “Immaturi” e “Immaturi – Il viaggio”. Grande tifosa romanista, Domiziana adora i cani e ha fatto il suo esordio proprio in “Un medico in famiglia” nel 2009, quando aveva appena 9 anni.

Non tutti sanno che Domiziana Giovainazzo è stata fidanzata con Riccardo Alemanni, che in “Un Medico in Famiglia” interpretava Tommy. Un amore nato sul set, come lei stessa aveva raccontato tempo fa: “All’inizio sono stata un po’ fredda con lui, poi, però, dopo avere iniziato a recitare insieme e dopo averci parlato un pochino, ho capito subito che era un ragazzo buono, dolce e anche carino. Allora, un po’ per scherzo, ho iniziato a chiamarlo ‘love’. E non ho più smesso”.





Domiziana Giovinazzo nato figlio dell’attrice di Un medico in famiglia

La storia tra i due è finita e nel 2021 Domiziana Giovainazzo ha sposato il fidanzato Angelo. La famiglia si allargata subito, perché lo scorso anno la coppia ha dato il benvenuto a Lorenzo e poco più di un anno dalla nascita del primogenito, l’attrice ha dato alla luce Leonardo. Il personaggio di Elena Martini è apparso stabilmente in Un Medico in Famiglia a partire dalla sesta stagione, andata in onda nel 2009.

Elena Martini e il fratello gemello Libero Martini Jr., detto Bobò, erano i figli di Lele e Alice, rispettivamente interpretati da Giulio Scarpati e Claudia Pandolfi. Domiziana Giovinazzo ha vestito i panni di Elena Martini per un totale di cinque stagioni e sette anni, fino alla decima e ultima stagione della fiction con protagonista Nonno Libero (Lino Banfi).

In una intervista, rilasciata qualche anno fa a 'Di Più', l'attrice aveva parlato della sua vita professionale e provata: "Sto mettendo da parte i soldi che guadagno, che sono vincolati in un conto cui potrò accedere quando sarò maggiorenne, per iscrivermi a una scuola di recitazione. Prima, però, voglio diplomarmi. Se dovesse andare male come attrice, mi piacerebbe dedicarmi alla pittura, altra mia passione ereditata dai miei genitori".

