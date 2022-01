“Il nuovo fidanzato”. Diletta Leotta, sorpresa gossip inattesa. Con lui, bellissimo, Can Yaman è già storia

Momento da sogno per Diletta Leotta, che si è ormai messa definitivamente alle spalle Can Yaman. Il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini l’ha infatti trovata in dolce compagnia e finalmente si è anche scoperto il nome del nuovo fidanzato. La bellissima e bravissima giornalista di Dazn è stata beccata con lui a St. Moritz, mentre si trovavano all’interno di un locale molto conosciuto nella località svizzera. E probabilmente ben presto vedremo immagini di coppia sul suo profilo Instagram.

A proposito della relazione di Diletta Leotta con l’attore turco, Paola Ferrari aveva affermato: ““Col turco non c’è mai stata Diletta Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più”. Poco dopo le hanno parlato del nuovo fidanzato di Diletta, che sarebbe un modello. La Ferrari infatti ha detto: “Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport”. Evidentemente si chiacchiera molto sulle vicende amorose dell’inviata sportiva.

Certo, ora Diletta Leotta non ha ancora confermato ufficialmente di essere impegnata sentimentalmente, ma le immagini parlano ormai chiaro. Con il giovane presunto partner si è concessa dei momenti di assoluto relax, infatti hanno sciato insieme e si sono gustati un bel caffè caldo. Non erano comunque gli unici presenti, infatti hanno trascorso questa vacanza insieme ad altri amici. Sono stati insieme nel momento conclusivo del 2021, ovvero in occasione della notte di San Silvestro e di Capodanno.





Stando a quello che è riuscito a scoprire ‘Chi’, Diletta Leotta avrebbe iniziato una storia d’amore con Giacomo Cavalli. Quest’ultimo comunque ha poi lasciato la ragazza per recarsi a Capo Verde, dove ama fare surf. Per lei tempo di lavorare in occasione del match disputato tra Juventus e Napoli. Adesso tutti vogliono sapere di più, soprattutto da quando è nata questa liaison amorosa. Ma adesso andiamo a vedere più nel dettaglio chi è il giovane che avrebbe ormai definitivamente conquistato il suo cuore.

Il fidanzato di Diletta Leotta ha 28 anni, quindi è più giovane di 2 anni rispetto a lei, e lavora come modello. Ha ottenuto una laurea in Economia e Marketing nella prestigiosa università ‘Bocconi’ della città di Milano. Oltre a surfare, ama comunque la vela in generale. La sua terra di origine è la Lombardia, in particolare la città di Brescia. E ora pare si sia stabilizzato anche dal punto di vista sentimentale.