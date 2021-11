Diletta Leotta è una delle conduttrici sportive più belle e professionali, amata da tantissimi italiani. La sua vita privata è stata spesso e volentieri al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto quando ha iniziato la relazione sentimentale con l’attore turco Can Yaman. Con quest’ultimo ci sono stati alti e bassi e alla fine hanno deciso che fosse meglio intraprendere strade differenti. E ora pare proprio che lei abbia ritrovato nuovamente la felicità, al fianco di un altro bellissimo ragazzo.

Qualche giorno fa ci sono stati attacchi, dopo la pubblicazione di una foto di mamma Ofelia. Purtroppo non ci sono solo stati apprezzamenti per la foto. Alcuni hater pronti all’attacco non potevano lasciarsi sfuggire questa occasione e hanno subito sottolineato: “Sembra di porcellana”, “Quanti lifting”, “Siete più naturali di un grattacielo”. Lei aveva scritto come dedica al genitore: “Ammiro la tua forza, il tuo coraggio, la tua dolcezza e la tua capacità di preparare la pasta alla norma più buona del mondo. Auguri mamma”.

A sganciare la bomba su Diletta Leotta è stato il sito ‘Dagospia’, che ha tirato fuori alcuni dettagli sulla presentatrice di Dazn. Adesso sarebbe iniziato un vero e proprio flirt, che potrebbe concretizzarsi in una storia d’amore. E insieme a loro due c’era anche la cantante Elodie, la quale avrebbe trovato un altro partner. Un incontro praticamente a quattro ed entrambi i giovani in questione lavorano come modelli. Andiamo a vedere dunque con chi avrebbe cominciato a frequentarsi la donna.





La persona che avrebbe fatto perdere la testa a Diletta Leotta si chiama Fabio Mancini e lavora per Armani in qualità di modello: “Elodie paparazzata di nuovo con Davide Rossi, manager e modello di Armani: come si sa sono stati pizzicati fuori casa di Diletta Leotta dopo una serata tra amici. La cantante sente “la vertigine” per il fascinoso ragazzo mentre pare che la Leotta abbia un debole per un altro modello guarda caso di Armani, il fascinoso Fabio Mancini”. Ed effettivamente è di una bellezza incantevole.

Fabio Mancini, presunto partner di Diletta Leotta, è un supermodello italiano. Riconosciuto come uno dei modelli italiani di maggior importanza a livello internazionale, infatti ha sfilato sulle passerelle di Giorgio Armani ed Emporio Armani per oltre undici anni di fila. Nato in Germania, ha il padre originario di Castellaneta (Taranto) e la madre che è itallo-indiana.