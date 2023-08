Diletta Leotta sembra essere veramente in estasi da quando è diventata mamma per la prima volta della figlia Aria. E spesso sta pubblicando delle immagini di lei in compagnia della neonata e anche del compagno Loris Karius. Ma nell’ultimo scatto della conduttrice di Dazn c’è chi ha notato un particolare specifico, che non aveva attirato l’attenzione di tutti. E la giovane è stata subito messa in guardia affinché possa rendersi conto di quello che ha intorno.

Ma non sappiamo se Diletta Leotta prenderà davvero sul serio questo consiglio, visto che lei è solamente felice di essere mamma e ha voglia di concentrarsi solo sul bene della figlia Aria. Una piccola critica è però apparsa sotto il suo post Instagram e quindi inevitabilmente potrebbero nascere delle discussioni tra gli stessi utenti, dato che ci sarà sicuramente divisione su questo tema. Tra chi è d’accordo con la follower e chi no.

Diletta Leotta, nuova foto da mamma con la figlia Aria: c’è una critica

Nell’immagine pubblicata da Diletta Leotta, intenta a fare la mamma a tempo pieno in attesa di ritornare a lavorare, non c’era solamente la figlia Aria ma qualcun altro al loro fianco. E proprio questa presenza ha scatenato le polemiche di alcuni internauti, mentre altri hanno difeso strenuamente la decisione della 32enne e l’hanno invitata a comportarsi in questa maniera proprio per far abituare la piccola di casa.

Insieme a Diletta ed Aria, con la Leotta che era seduta su una poltrona presumibilmente nel post-allattamento, era presente Lillo, l’adorato cane della neo mamma. A quanto pare l’animale a quattro zampe è sempre al fianco della giornalista e questo ha scatenato delle polemiche: “Lillo ti segue ovunque, non ti lascia un attimo da sola. Stai attenta con una bambina così piccola“. Quindi, secondo loro, il cagnolino sarebbe troppo geloso.

Altri ancora hanno scritto: “Lillo è fin troppo interessato“, quasi a temere una possibile reazione negativa del cane. Ma Diletta non appare minimamente preoccupata e ama tantissimo anche il suo pelosetto, che tratta davvero come un figlio.