Doveva essere solamente un periodo di gioia per Diletta Leotta, ma dopo la nascita della figlia Aria ha dovuto fare i conti anche con diversi attacchi inattesi. Si attendeva unicamente gli auguri e i complimenti per essere diventata mamma per la prima volta, e ce ne sono stati moltissimi, ma purtroppo c’è stato anche dell’altro. E ora bisognerà vedere se lei avrà la forza di reagire oppure se ignorerà questi commenti e andrà avanti per la sua strada.

Diletta Leotta ha festeggiato la nascita della figlia Aria, avvenuta nello stesso giorno del suo compleanno, ovvero il 16 agosto. Lei ha postato diverse foto in compagnia della neonata e del compagno Loris Karius e ha commentato: “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”. Nella prima istantanea c’è il portiere, intento a dare un bellissimo e romantico bacio sulla fronte alla conduttrice tv.

Diletta Leotta, polemiche dopo la nascita della figlia Aria: il motivo

Il colpo di scena si è materializzato nel momento in cui anche gente comune ha cominciato a scrivere sotto il post di Diletta Leotta. Oltre alle belle parole nei riguardi di lei e della figlia Aria, sono giunte le critiche per la decisione presa dalla giornalista. La quale per ora ha taciuto sulla vicenda, anche perché sta concentrando tutte le sue energie verso la bimba appena nata. Andiamo a vedere insieme cosa le hanno detto su Instagram.

Diletta è stata messa nel mirino proprio per la scelta del nome della piccola. Aria non è piaciuto proprio a tutti e questi, come riferito dal sito 361 Magazine, sono state le principali critiche alla 32enne: “Non potevate scegliere di meglio?”, “Ma che nome è?“, “Congratulazioni vivissime, ma spero che abbia anche un secondo nome o bestemmierà la madre da oggi al primo anno di università”. Invece per tanti altri quella scelta originale è stata molto apprezzata.

Intanto, anche il fratello maggiore di Diletta Leotta, Mirko, ha voluto starle vicino e ha pubblicato una foto mentre è andato a trovare lei e la piccola in ospedale. L’uomo è recentemente diventato papà, grazie alla nascita di Sveva del 3 luglio scorso.