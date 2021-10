Hanno riempito le pagine dei rotocalchi e dei magazine per mesi e mesi. Poi, però, la storia tra Diletta Leotta e Can Yaman è naufragata. Come d’altra parte qualcuno ipotizzava. Una storia nata a tavolino, si diceva. Forse la verità non si saprà mai. Fatto sta che adesso il cuore dell’attore turco batte per un’altra italiana. D’altra parte, si sa, Can è innamorato dell’Italia e delle sue donne. A lanciare la bomba sulla nuova fiamma della star sono stati i due esperti di gossip Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli.

La diretta interessata si chiamerebbe, a quanto sembra, Maria. Di lei sappiamo che è originaria della Campania, che ha i capelli neri, che ha 29 anni e che è bellissima. Ma c’è di più. In realtà non si tratterebbe di un vero fidanzamento, ma solo di una frequentazione. E, a quanto pare, Can Yaman starebbe uscendo con due donne… In ogni caso che fine ha fatto Diletta Leotta? Sta con qualcuno? È single? Beh, anche in questo caso ci sono novità interessanti…

Inizialmente sembrava che Diletta Leotta volesse tornare sui suoi passi, almeno così era parso al pubblico di Verissimo a cui la giornalista ha rilasciato una lunga intervista. Adesso, però, è il portale Dagospia a lanciare una nuova indiscrezione sulla bella catanese. Diletta sta uscendo con un uomo. Si tratta di un modello. I due sono già stati visti in diverse occasioni insieme. E sui social è tutto uno scambio di like e follow su Instagram.





Lui si chiama Giacomo Cavalli. È sempre Alessandro Rosica a raccontare che Diletta Leotta e Giacomo sono stati visti insieme a Milano, ma in questo momento si troverebbero a Ibiza. Ma andiamo a scoprire chi è il nuovo fidanzato del volto noto di Dazn. Ha 27 anni ed è laureato in Economia e Gestione Aziendale. Da sempre appassionato di sport, Giacomo ha rivelato di aver scoperto la moda per caso: in aeroporto lo scambiarono per Simon Nisson e gli consigliarono di intraprendere la carriera di modello. Ma lui in quel momento era impegnato con la vela, avrebbe voluto partecipare alle Olimpiadi di Rio.

Successivamente Giacomo Cavalli ha abbandonato il mondo della vela per dedicarsi anima e corpo a quello della moda. Amante del surf, sogna di diventare un attore e di far conoscere il suo lato artistico. Recentemente sulla sua dieta ha dichiarato: “Cerco di mangiare bene, ma non significa non mangiare”. La sua frase preferita? “Ascolta il tuo cuore, esso conosce tutte le cose”, tratta dal libro “L’Alchimista” di Paulo Coelho.