Diletta Leotta, mamma e figlia in foto. La conduttrice sportiva di Dazn ha convidiso di recente una foto con tanto di dedica per la sua mamma. Ofelia Castorina non poteva ricevere regalo più gradito di questo in occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno. La mamma di Diletta Leotta non è solita apparire in pubblico, ma questa volta i riflettori non potevano che restare accesi su di lei.

Ben ventiduemila follower per mamma Ofelia, appassionata di architettura e design, eppure la donna non sembra amare molto esporsi in pubblico. Poche informazioni sulla mamma della conduttrice sportiva che compie gli anni, ma dalle foto con la figlia non si può che pensare a uno splendido rapporto tra le due.

“Ammiro la tua forza, il tuo coraggio, la tua dolcezza e la tua capacità di preparare la pasta alla norma più buona del mondo. Auguri mamma”, questa la dedica che arriva direttamente dal profilo Instagram di Diletta Leotta, a corredo di una foto che la ritrae insieme alla mamma. Bionde, sorridenti e soprattutto bellissime.





E agli auguri pubblici di Diletta Leotta non potevano che aggiungersi anche quelli da parte dei fan: “Evviva la mamma che ha messo al mondo Madre Natura Diletta”, “Una mamma fuori dalla norma che ti ha fatto proprio bene”. Eppure c’è anche chi muove qualche critica ben mirata.

Purtroppo non solo apprezzamenti per la foto. Alcuni hater pronti all’attacco non potevano lasciarsi sfuggire questa occasione e hanno subito sottolineato: “Sembra di porcellana”, “Quanti lifting”, “Siete più naturali di un grattacielo”.