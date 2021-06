Diletta Leotta, fisico al top con dieta e sport ma c’è anche un trucco: cosa fa al mattino, appena sveglia

Diletta Leotta è una delle vip più amate. E ovviamente seguite dal gossip. A maggior ragione in questo periodo, che in rete e sui giornali tiene banco la sua storia d’amore con Can Yaman. La conduttrice sportiva è anche volata in Turchia per conoscere la famiglia dell’attore e naturalmente non è sfuggito il ‘selfie di famiglia’ con la mamma di lui.

Si vociferava di screzi tra il bellissimo attore turco e la madre proprio a causa del legame con Diletta Leotta, ma la foto postata dalla donna sul suo profilo Instagram smentisce a gran voce quel rumor: “Mia figlia e mio figlio”, scrive Guldem a commento dell’immagine postata e arricchita anche da un cuoricino rosso. Insomma, checché se ne dica il rapporto tra Diletta e Can procede a gonfie vele e si fa di giorno in giorno più serio.

Diletta Leotta, i segreti del suo fisico da urlo: cosa fa ogni mattina

Ma durante la vacanza in Turchia con l’uomo che le ha rubato il cuore, Diletta Leotta si gode anche le prelibatezze locali che non manca di far vedere ai suoi tanti follower. Ma a proposito di tavola, come fa a essere così in forma? Qual è la dieta di Diletta Leotta? Come sanno bene i suoi fan ogni tanto si concede qualche trasgressione ma la sua disciplina però le permette di rientrare presto in carreggiata con tanto allenamento.





Certamente Diletta Leotta fa tanto sport e questo contribuisce sicuramente a plasmare un fisico da urlo come il suo: “La mia alternativa ai sensi di colpa è lo sport, è il modo migliore e finalmente ho trovato un bell’equilibro – ha svelato a Vanity Fair – Mi alleno più o meno tutti i giorni. Ma dopo quest’anno pesante che abbiamo vissuto ho sentito il bisogno di inserire anche qualcos’altro, ovvero lo yoga”. Lo fa 3 volte alla settimana e questo le permette di iniziare la giornata in maniera più energica.

Poi certo, un’alimentazione che punta su alimenti il più possibile sani. E allora scopriamo che nella dieta di Diletta Leotta non mancano centrifugati ed estratti. In particolare la presentatrice si sveglia al mattino facendo colazione con un centrifugato a base di mela, carota e zenzero (se non ha tempo un succo di frutta) e prima di dormire non rinuncia alla camomilla. Poi piatti leggeri a pranzo, ad esempio un’insalata o del farro. Beh, a giudicare dai risultati questi suoi ‘segreti’ funzionano.