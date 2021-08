Scoppia una bufera totale su Diletta Leotta e la colpa è tutta di alcune foto fatte circolare online. La conduttrice sportiva di Dazn ha raggiunto l’importante soglia dei 30 anni e ha festeggiato alla grande nella serata del 15 agosto, attendendo la mezzanotte. La location era situata in Sicilia, sua terra di origine, nei pressi della città di Catania. E in particolare il teatro della festa è stata una magnifica villa con piscina, arredata in modo spettacolare con alcuni addobbi bianchi e dei limoni dello stesso colore.

Innanzitutto i suoi fan si sono accorti di un dettaglio non di poco conto. Tra i tanti invitati che hanno partecipato al lieto evento mancava all’appello Can Yaman. E questa sua assenza sembra confermare ormai definitivamente le voci circolate per tanto tempo, ovvero che la relazione sentimentale tra i due sia finita del tutto. Nessuna conferma dai diretti interessati, ma non presenziare al compleanno della sua dolce metà è parso ormai un comportamento che fa comprendere che sia giunta la rottura finale.

Ovviamente sono state diffuse diverse foto dalla stessa Diletta Leotta, che ha voluto in questo modo far partecipare in maniera virtuale al suo 30° compleanno tanti suoi ammiratori. Ma alcune immagini hanno lasciato stupefatti diversi utenti, che hanno criticato pesantemente la giornalista. Una scelta ritenuta inadeguata e inaccettabile, perché avrebbe mancato di rispetto alle donne. Chissà se lei vorrà rispondere o preferirà godersi questa giornata speciale senza rovinarsela con le polemiche.





Sui social network in molti hanno attaccato duramente Diletta Leotta per alcune istantanee, considerate molto brutte. Infatti, durante la festa sono apparse alcune giovani ragazze, che erano in piedi e che rappresentavano dei lampadari con tanto di paralume in testa. E c’è chi ha commentato: “Com’è possibile nel 2021 usare delle ragazze in stile soprammobile? Degradante e riprovevole”, “Se sei un personaggio pubblico, non puoi accettare che vengano usate donne-lampadario alla tua festa”. Una polemica destinata a proseguire.

A proposito della crisi Diletta Leotta -Can Yaman, ad approfittarsi della situazione potrebbe essere l’ex di lei Daniele Scardina. Lo sportivo non avrebbe ancora dimenticato completamente la giovane, quindi starebbe provando a sfruttare il momento giusto per riuscire a conquistare nuovamente il suo cuore. Difficile prevedere se riuscirà nel suo intento.