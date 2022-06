“Ma allora è lui!”. Diana Del Bufalo lo annuncia così: la prima foto con il suo nuovo fidanzato

Diana Del Bufalo, foto col nuovo fidanzato. La conduttrice e attrice recentemente protagonista a “Lol – Chi ride è fuori” si è presa una pausa dalla tv. E da un po’ di tempo ha ritrovato la stabilità sentimentale come lei stessa ha annunciato nel corso di una diretta social con l’amica Emma De Longis: “Ma perché, non lo avevate capito che ero fidanzata? Pensavo che l’aveste capito”. Il nome non lo ha rivelato lei, ma ci ha pensato Very Inutil People.

Il sito a proposito del nuovo compagno di Diana Del Bufalo scrisse: “Questo è probabilmente un modo intimo per appellare, tra amiche, Benjamin Walsh. Lui è in realtà australiano ed è un fotografo professionista e direttore creativo, lavora a Los Angeles. Tra il 10 ed il 14 settembre il ragazzo si trovava a Roma, probabilmente in questa occasione ha conosciuto Diana. Poi il 30 settembre eccolo ancora in Italia, a Venezia”. Ebbene ora Diana è uscita allo scoperto…





Diana Del Bufalo in vacanza con Benjamin: la foto

Diana Del Bufalo si sta rilassando in questi giorni in Messico. E proprio qui appare in compagnia di un ragazzo, già, proprio quel Benjamin Walsh che frequenta da un po’ di tempo. La showgirl ha pubblicato una serie di scatti molto emozionanti di questa bellissima vacanza. E, tra un panorama mozzafiato e un tramonto, spunta anche lui, Benjamin, che abbraccia Diana e fa la linguaccia.

Niente di ‘compromettente’, per carità, ma tanto basta per confermare che Diana Del Bufalo e Benjamin Walsh fanno davvero sul serio. Intanto lei è felicissima: “Questa estate me la immaginavo proprio così 🙂”. E tra i tantissimi commenti dei fan c’è anche chi non frena la curiosità: “Devi raccontarci come vi siete conosciuti”. L’attrice di “Che Dio ci aiuti”, però, non ha ancora risposto…

Dunque Diana Del Bufalo volta definitivamente pagina. Ormai sono un vecchio ricordo sia Paolo Ruffini, con cui è stata dal 2015 al 2019, sia Edoardo Tavassi. Con quest’ultimo, recentemente protagonista con la sorella Guendalina all’Isola dei Famosi, è rimasta una bella amicizia. Per quanto riguarda invece le relazioni di Benjamin Walsh sappiamo che ha è stato con l’attrice Alyssa Sutherland che è apparsa in fortunate serie tv come “Vikings”.

