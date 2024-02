Ma è finita oppure è vero che è ritorno di fiamma per la ex coppia di Uomini e Donne? E che coppia, storica per il pubblico di Maria De Filippi. A giudicare dalle nuove immagini, che arrivano direttamente dal Festival di Sanremo 2024 non sembrerebbe proprio conclusa la storia d’amore che ha fatto sognare i fan. Eppure l’addio sembrava definitivo. Lei aveva addirittura iniziato una nuova relazione lontana dal suo compagno e padre dei suoi figli ma poi è arrivata una segnalazione ‘forte’ a dicembre scorso.

Una foto dei due ex protagonisti di Uomini e Donne scattata in un locale di Firenze aveva subito riacceso le speranze di tutti. “Di nuovo insieme”, il commento del blogger Lorenzo Pugnaloni, che l’aveva ricevuta e poi consegnata nelle mani dei fan. Ora, due mesi dopo circa, rieccoci insieme e più affiatati che mai nella cittadina ligure dove si sta svolgendo la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024.

La ex coppia di UeD di nuovo insieme a Sanremo

Dopo le paparazzate del bacio in discoteca, alla trasmissione radiofonica di Giada De Micheli ‘Non succederà più’ Eugenio Colombo aveva parlato di “affetto” nei confronti di Francesca Del Taglia ma le immagini apparse sui social a Sanremo sembrerebbero testimoniare un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Sul red carpet, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice sono sembrati unitissimi. Stretti l’uno all’altra, agli occhi di tanti fan Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo sembrano una coppia a tutti gli effetti. “Quel sorriso riesce a strappartelo solo Eugenio“, ha commentato un utente. E altri: “Che belli, ma sono tornati insieme?”, “Viva l’amore, i più belli di sempre”.

Sono tornati davvero insieme? Di certo queste immagini hanno scatenato i fan della coppia, che ha anche due figli, Brando e Zeno, ma per il momento nessuna notizia ufficiale. Né Eugenio né Francesca, che si erano scelti anni fa nello studio di Uomini e Donne e fino alla rottura nel settembre 2022 erano una delle coppie più amate, hanno ancora sciolto l’arcano.