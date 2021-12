Adesso Delia Duran è davvero una furia e la sua rabbia sembra incontrollata. Alcune voci personali sul suo conto sono uscite fuori alcune ore fa e ovviamente ne è venuta a conoscenza anche lei. Per questa ragione ha deciso di pubblicare due storie Instagram, nelle quali ha rispedito al mittente una notizia che è priva di ogni fondamento. E non ha fatto troppi giri di parole, infatti ha rivelato di essere pronta ad adire le vie legali, se dovessero continuare a diffondere news che non hanno basi di verità.

Intanto, a proposito di Delia Duran e di suo marito Alex Belli, Soleil Sorge ha riferito a Davide Silvestri al ‘GF Vip’: “Sì, mi hanno chiesto se non fosse strano che Alex era a casa sua da solo senza di lei. Io ho detto ‘boh sinceramente non interessa’. A me in diretta non mi è sembrato strano, non me ne sono quasi accorta. O meglio non ho fatto pensieri sul fatto che fosse da solo nel suo appartamento. Però per questo adesso mi sembra strano che mi abbiano chiesto una cosa del genere”.

Si è parlato di un suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, ma poi era stato riferito che il suo approdo nel reality show di Alfonso Signorini poteva essere rinviato a causa di un possibile contagio da coronavirus. Ma come affermato dalla stessa Delia Duran, queste indiscrezioni nono sono affatto vere. E ha anche mostrato le prove che hanno confermato il suo racconto. Infatti, si è sottoposta all’effettuazione di un tampone rapido che ha accertato la sua negatività al Covid. Vediamo cosa ha detto esattamente.





Sul social network Instagram Delia Duran ha quindi postato: “Per quanto riguarda il mio stato di salute, voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività al Covid-19. Tanto più che tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente. Voglio tranquillizzare tutti coloro che mi hanno scritto, che sono stati tanti. Ma sto bene e questo è il mio ultimo tampone negativo. Grazie del vostro affetto”.

Nella giornata del 29 dicembre invece è stata resa pubblica una lettera di Alex scritta per Delia Duran: “Cara Delia, eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa. Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire, farci capire dal mondo. Una donna che voglio sia la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nell’amore, nel nostro amore”.