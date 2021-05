Dayane Mello sta vivendo un incubo in queste ore. Infatti, è stata colpita da una terribile notizia riguardante la morte della mamma. La signora Ivone Dos Santos si è spenta in un letto di ospedale dopo aver combattuto contro un tumore. Ma il nome della modella brasiliana è uscito fuori anche per un’altra notizia sicuramente più leggera e interessante. Sarebbe infatti sempre più intima con una persona, come è stato riferito. Un rapporto sempre più intenso, che sta lasciando a bocca aperta tutti i suoi fan.

A proposito del lutto, lei ha scritto: “Oggi ho sofferto un’altra perdita, ma so che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l’uno dell’altro. Lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori. Il passato è passato, peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite videochiamata, sono riuscita a dire quello che c’era nel mio cuore. Quindi dico, ama di più, chiama le persone che ami”.

Dayane Mello ha quindi iniziato un’amicizia molto intensa con una donna altrettanto famosa e amata da milioni di italiani per la sua incantevole bellezza e sensualità. In tanti si stanno chiedendo il motivo di così tanta vicinanza tra le due, ma una risposta definitiva non è stata data. Stanno dunque circolando con insistenza alcune indiscrezioni sul loro conto e chissà se non saranno adesso costrette a rompere il silenzio per dare una loro opinione in merito. A riportare la notizia è stato un settimanale.





Il giornalista Alberto Dandolo di ‘Oggi’ ha scritto: “Sono sempre più intime, è facile avvistarle intente a fare degli aperitivi. Tra loro c’è una grande sintonia”. Dayane Mello avrebbe dunque questo legame ormai speciale con l’influencer Taylor Mega. Lo stesso Dandolo si è domandato il motivo di così tanta intimità. Una delle prime ipotesi farebbe riferimento ad una semplice amicizia, nata casualmente in quest’ultimo periodo. Ma ci sono anche altre possibilità in piedi, tra cui una in particolare che sembra predominante.

Pare che tra Dayane Mello e Taylor Mega possa anche nascere una collaborazione di tipo professionale, mentre al momento non ci sarebbero indicazioni su qualcosa che vada oltre la semplice amicizia. Questo legame intenso tra le due giovani non sarebbe comunque ben visto nel loro mondo, infatti almeno due colleghe avrebbero storto il naso alla luce di questa notizia.