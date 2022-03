Dayane Mello è stata un po’ lontana dal mondo del gossip italiano, anche perché la sua ultima esperienza è stata al di fuori del nostro territorio. Infatti, dopo aver vissuto un’avventura sicuramente interessante ma anche dolorosa per la perdita del fratello durante il ‘GF Vip 5’, la modella è stata protagonista nel reality show brasiliano ‘La Fazenda’. Ma ora ecco arrivare la notizia bomba, che ha lasciato tutti a bocca aperta: avrebbe un nuovo fidanzato, che ha già un nome e cognome pubblici.

E sull’attuale edizione del ‘GF Vip’, Dayane Mello si era espressa così: “Se al GF Vip doveva nascere un amore vero tra Sole e Alex sarebbe già nato e invece da mesi parliamo di una cosa che non è mai successa. A me spiace che la gente giudica Sole dicendo che lei è andata con un uomo sposato. Però noi dell’ambiente sappiamo la verità. Cioè, Delia ha il diritto di entrare in casa a dire che va con uomini e donne e che fa la vita libera, poi però tutti giudicano Soleil dicendo che va con gli uomini sposati?'”.

In queste ore a lanciare le bombe su Dayane Mello è stato il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini, in particolare su ‘Chicche di Gossip’. Ma anche l’influencer Deianira Marzano aveva riferito che ci fosse un nuovo amore per la brasiliana, con tanto di foto insieme. E ora si è saputo con esattezza anche il suo identikit. Lui non è affatto uno sconosciuto, infatti oltre ad essere noto nel suo ambito professionale è anche stato legato ad una influencer e fashion blogger molto famosa, che ora ha un nuovo partner vip.





Ecco dunque chi sarebbe il nuovo fidanzato di Dayane Mello: “Dayane ha un nuovo partner. Lui è l’imprenditore e modello Alberto Franceschi, in passato legato all’influencer e fashion blogger Alice Campello, che poi lo aveva lasciato per costruirsi una famiglia con il calciatore della Juventus Alvaro Morata”. Dunque, non ci sarebbero ormai dubbi su di lei. Nel gennaio scorso era stata beccata con Andrea Turino, ma il suo vero piccioncino è ora un altro. Andiamo a conoscere qualche altro dettaglio su di lui.

Alberto Franceschi ha 26 anni ed è il figlio del patron dell’azienda ‘Grafica Veneta’. Ha conseguito una laurea all’università di Padova e ha poi aperto una propria impresa personale di moda. Ama moltissimo le auto sportive, infatti qualche anno fa è stato beccato mentre guidava la Ferrari e la Maserati. Ora, il suo futuro è con Dayane e non resta che attendere foto ufficiali di coppia.