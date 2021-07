Damiano David, il frontman dei Maneskin, sta vivendo un successo travolgente in questo periodo. Il gruppo è esploso con la partecipazione a X Factor nel 2017, poi sono arrivate le vittorie sul palco del Festival di Sanremo 2021 e su quello di Eurovision Song Contest con Zitti e Buoni.

Il gruppo è impegnato in un tour promozionale in tutta Europa per la promozione del disco e con I Wanna Be Your Slave ha raggiunto la vetta della classifica americana nella sezione hard rock. Ma come è emerso qualche giorno fa Damiano David dei Maneskin ha anche un precedente curioso: il volto del frontman è comparso davanti al grande pubblico ben prima del 2017 e, udite udite, in una delle scene di Un Medico in Famiglia.

Damiano David dei Maneskin, cambio look radicale



La puntata con le foto di Damiano David fa parte della decima stagione, che è anche l’ultima di Un Medico in Famiglia, la fiction amatissima con Lino Banfi e Giulio Scarpati protagonisti. L’episodio in questione si intitola Doppi Servizi, è l’undicesimo della serie e le foto del frontman compaiono a partire dal minuto 47:06.







Dopo un salto nel passato, un aggiornamento delle ultime ore: il cantante ha cambiato look. E in modo radicale. Damiano David piace moltissimo e non solo per il suo talento. Sin dall’esordio si è imposto come sex symbol e icona genderless e nel corso degli anni non ha mai esitato a cambiare look in modo drastico ma è nelle ultime ore che si è mostrato in una versione davvero inedita.

Per l’estate 2021 Damiano David ha deciso di darci un taglio. Erano mesi che manteneva invariata la sua acconciatura con il caschetto corto portato con la fila centrale ma ora le cose sono cambiate e anche lui ha fatto visita dal barbiere. Come si vede su Instagram, il cantante si è infatti rasato la chioma sui lati e lasciandola più lunga al centro del capo, così da creare una sorta di cresta. Lascia spettinati i capelli che gli cadono sulla fronte.