Damiano dei Maneskin e quell’incredibile somiglianza… col fratello! Loro sì che sono due gocce d’acqua: “Ecco Jacopo”

Damiano David, ancora qualche curiosità in più sul leader dei Maneskin. Hanno trionfato sul palcoscenico del Teatro Ariston per poi volare dritti e spediti verso quello della Ahoy Arena di Rotterdam per l’Eurovision Song Contest. Il loro brano Zitti e Buoni è riuscito a oltrepassare le frontiere nazionali, arrivando a stravincere a suon di rock e di risate. Damiano David è un frontman d’eccellenza per una band talentuosa e pronta a rivoluzionare la scena musicale degli ultimi tempi. E sapere qualcosa in più su di lui, aiuta a capire quanta strada i 4 amici romani siano riusciti a fare credendo in un sogno.

Ci sono voluti mesi di pettegolezzi per fare uscire il nome della fortunata che affianca la vita quotidiana del ‘bello e maledetto’ della band più che nostrana. Classe 1999, Damiano David, bocciato per ben tre volte al Liceo linguistico capitolino Eugenio Montale, ha deciso di dedicarsi esclusivamente al settore musicale. Un percorso di vita che lo ha saputo portare lontano, diventando oggi non solo il leader dei Maneskin ma anche una vera star.

Fidanzato da circa 4 anni con la splendida modella di 25 anni Giorgia Soleri, che pur non potendo presenziare al contest di fama europea, ha comunque partecipato attivamente all’ennesimo successo portato a casa dal fidanzato. Ma la notorietà ha un prezzo ed è quello di non saziare mai la curiosità dei fan. Motivo che spinge tutti a scoprire che lo strepitoso frontman ha anche un fratello. Si chiama Jacopo e la somiglianza è incredibile. Peccato che anche Jacopo David sia non solo fidanzatissimo ma anche super innamorato.





Jacopo David ha tre anni in più rispetto al fratello e come Damiano tende ad essere molto riservato, nonostante l’aspetto fisico suggerisca un animo rock e ribelle. Ultra tifosissimo della Roma e fidanzato da circa 4 anni con Alice. I due fratelli sono due gocce d’acqua, entrambi hanno la stessa figura sottile e slanciata, lo stesso sguardo diretto e portano i capelli lunghi alle spalle.

E chissà se grazie al fratellino, anche Jacopo diventerà una star. Raggiungere i numeri di Damiano non sarà facile. Infatti il bel rocker conta ben 1 milione di follower che quotidianamente lo seguono con molto affetto ed altrettanta passione. Basta pensare a uno dei tanti post pubblicati su Instagram per comprendere l’effetto boomerang di apprezzamenti: 176.156 tra like e cuori. Una vera star.