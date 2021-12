“Sempre lo stesso ce***”. Cristina D’Avena, il caos sotto l’ultima foto. Soprattutto dopo la reazione della cantante

Una sigla che ha segnato una generazione, quella di “Occhi di gatto” che a 36 anni di distanza dalla sua uscita viene certificata disco d’oro dalla FIMI nella sezione singoli online per lo streaming e il download digitale nella settimana n. 52 del 2021. La sigla era cantata da Cristina D’Avena che ha espresso attraverso i propri social il suo entusiasmo con un grande “vi amoooo!”.

“Ragazziiii! ? Mi hanno appena comunicato che il brano “Occhi di gatto” è stato certificato oro!?? – ha scritto Cristina D’Avena sui suoi canali social -. Sono contentissima che questa sigla sia nel cuore di milioni di italiani! Grazie mille a tutti voi, al maestro Ninni Carucci e alla grande Alessandra Valeri Manera… Vi amoooo!”. Un successo infinito per un brano ancora amatissimo da milioni di follower, conosciuto e tramandato da intere generazioni di bambini e non. La canzone è scritta da Alessandra Valeri Manera e composta da Ninni Carucci su etichetta RTI S.p.A.

E proprio nelle ore in cui ha festeggiato questo importantissimo traguardo, Cristina D’Avena ha dovuto fare i conti con gli haters che sui social l’hanno attaccata per il suo aspetto fisico. In particolare un utente le ha rivolto un pesante insulto a cui Cristina D’Avena ha risposto in modo deciso, ma con il garbo che la contraddistingue. Cattiveria gratuita, ma la cantante non è rimasta in silenzio, ha risposto e lo ha fatto a modo suo dando così una lezione di stile, educazione ed eleganza.





Negli ultimi tempi spesso dai media è stato rimarcato il fascino di Cristina D’Avena. In estate la cantante pubblica foto in bikini che raccolgono sui social migliaia di like e apprezzamenti che rimarcano come a 57 anni, conservi ancora l’avvenenza di un tempo. E ha pubblicato uno scatto anche nelle ultime ore. Tuttavia c’è chi non è d’accordo e fa in modo che tutti lo sappiano. È il caso di una donna su Twitter ha scritto di reputare eccessivi i complimenti rivolti alla cantante: “Ma chi è che disse che Cristina D’Avena aveva subito una metamorfosi ed era diventata sexy? Io ‘a vèc sempre ‘o cèss!”. Nonostante sia scritto in dialetto napoletano, si comprende bene il tipo d’insulto.

Cristina D’Avena ha voluto replicare, non si è abbassata al livello di chi l’ha insultata, ma ha risposto all’offesa. Sempre su Twitter ha dedicato poche parole all’hater: “De gustibus, io invece mi complimento per la tua classe ed eleganza”. Una replica secondo lo stile della cantante che in modo pacato ha messo a zittire l’hater. L’hater ha voluto rincarare la dose, citando un tweet in cui un utente accusava la cantante di “usare ogni occasione possibile pe uscire le te***”. Cristina D’Avena non ha risposto, ma il suo commento è finito tra le tendenze di Twitter e l’hater è stata travolta dalle critiche: “Questa stoccata di fioretto degna di Lady Oscar”, “Occhi di gatto un altro colpo è stato fatto” e ancora “92 minuti di applausi”, “Che donna, classe ed eleganza da vendere”, “Possiamo dare a Cristina D’Avena il disco d’oro anche per come blasta gli hater?”.