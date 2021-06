“Sei così? Non è possibile”. Cristina D’Avena, forme ‘in libertà’. E i fan non credono ai loro occhi

Cristina D’Avena sempre più irresistibile. Non sembra che il tempo passi per la voce cult delle sigle dei cartoni animati che hanno segnato l’infanzia di molti. Solare e dal sorriso incondibile, Cristina D’Avena continua a fare strage di cuori. E occorre semplicemnte indossare un bikini per lasciarlo accadere. Lo scatto è super sexy ed è così che la cantante inaugura l’estate.

Non è da tutte raggiungere ben 56 anni in perfetta forma fisica. Cristina D’Avena non perde occasione per salutare i numerosissimi fan in modo del tutto originale, non senza dimenticare il modo di restare impressa nel cuore e nella mente. E l’ennesimo post reso pubblico su Instagram è la prova evidente che con il passare degli anni, la cantante diventa sempre più bella e attraente.

Un décolleté in bikini in primo piano, ma non solo. Anche il sorriso è quello di sempre. Con lo scatto che fa il pienone di like, Cristina D’Avena manda un bacio virtuale ai follower e accoglie l’estate. Il risultato? Cascate di cuore e di apprezzamenti e numeri alla mano, Cristina D’Avena porta a casa un altro record: oltre 452mila follower solo su Twitter. E il successo continua a essere anche professionale.





Infatti Cristina D’Avena non si ferma e sarà la protagonista dello spettacolo #Marluricaricamore a palazzo Farnese. Insomma, per la cantante l’estate comincia nel miglior modo e non potrà che volgere per il meglio. Nel frattempo, la foto in bikini ha fatto il giro del web totalizzando circa 50.000 mi piace e più di 1.400 commenti: “Gli anni non passano per te Cri”, “Un’eterna bambina sempre giovane, solare, bella e naturale”, “Sei più solare di un sole. Sei meravigliosa in questa foto”, scrivono gli utenti.

E la cantante non ha certamente bisogno di ricorrere a qualche ‘trucchetto’. Infatti anche le recenti foto al naturale non hanno fatto altro che confermare un dato evidente a tutti e sottolineato anche da qualche utente, ovvero che per lei il tempo sembra davvero non passare. Tutti ricorderanno il selfie in cui Cristina D’Avena si è mostrata senza make-up. E ha fatto più che bene. Tra i commenti si leggeva: “Sei sempre una bella puffa”, “E così scopro che la cantante dei miei cartoni preferiti da bambino, è una bomba sexy”, ha commentato un altro