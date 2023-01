Ancora una volta Cristiano Ronaldo si è mostrato con un regalo personale da record, del valore di oltre 700mila euro. Sì, avete capito proprio bene e non è affatto un errore. Ancora una volta ha deciso di non voler badare a spese e, ora che si trova nel ricco territorio dell’Arabia Saudita dove milita con la compagine dell’Al-Nassr, sta proseguendo con i suoi acquisto clamorosi. Nella giornata del 26 gennaio ha però incassato la sua prima delusione in assoluto nell’ambito sportivo proprio col suo nuovo club.

L’Al-Nassr è stato sconfitto 3-1 dall’Al Ittihad ed è già stato eliminato dalla Supercoppa. Ma Cristiano Ronaldo pensa ovviamente anche a se stesso e l’ultimo suo regalo è un oggetto di 700mila euro. A scoprirlo sono stati diversi esperti, come sottolineato dal sito Gazzetta.it. Ma lui non ha fatto molto per nasconderlo, infatti questo accessorio è stato indossato dal campione originario del Portogallo in occasione di alcune apparizioni in Arabia. E la stessa immagine in questione è stata postata su Instagram.

Cristiano Ronaldo, regalo personale da oltre 700mila euro

Quindi, di Cristiano Ronaldo non si parla solamente delle sue grandi gesta sportive. L’attenzione si è ora spostata su questo autoregalo che sta facendo stropicciare gli occhi a migliaia e migliaia di suoi sostenitori, arabi e non solo. Scoperto infatti che su questo accessorio sono presenti la bellezza di 388 pietre preziose molto rare, che si chiamano tsavoriti. Per realizzarlo sono serviti 3 anni di lavoro, ma ora CR7 ha potuto farlo vedere a tutti, lasciando tutti senza parole e meravigliati per l’ennesima volta.

Stiamo parlando di un orologio di un lusso pazzesco, che ha deciso di mettersi al polso sinistro. Costa 770mila dollari ed è esattamente un Caviar Tourbillon di Jacob & Co. Gazzetta.it ha ricordato che Cristiano Ronaldo è testimonial del marchio da tantissimo tempo, da almeno una ventina di anni. L’orologio presenta oro bianco 18 carati da 47 millimetri. Anche in Arabia Saudita sta facendo parlare di sé per oggetti extra-lusso e chissà cos’altro si regalerà nei prossimi giorni o prossimi mesi.

Ad inizio gennaio vi avevamo invece detto che l’ex Juventus avrebbe regalato a Georgina un anello di diamanti, precisamente in oro bianco con zaffiro con diamanti dappertutto, che costerebbe esattamente 696.130,04 euro. Si tratta per l’esattezza di un Cartier, che lei ha indossato con grande eleganza.