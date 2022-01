Incredibile, ma vero: Cristiano Ronaldo ha superato ogni limite economico e ha deciso di fare un regalo magnifico per la sua amata Georgina Rodriguez, che ha festeggiato il suo 28esimo compleanno. La sua compagna, che è incinta di due gemelli, la ama alla follia e ha voluto dimostrare il suo sentimento immenso anche con un gesto materiale da far stropicciare gli occhi proprio a tutti. Ovviamente i follower hanno apprezzato un dono, che sicuramente la modella non potrà mai dimenticare.

Poco più di un mese fa Cristiano Ronaldo e Georgina hanno annunciato il sesso dei futuri figli. Nel filmato pubblicato dal calciatore del Manchester United e dalla ragazza si vedono i bambini, da una parte i due maschi e dall’altra le femminucce, che tengono in mano due palloncini neri e poi li scoppiare rivelando i due colori: celeste e rosa. La coppia accoglierà in casa un maschietto e una femminuccia. Una gioia immensa per loro. Ma andiamo a vedere adesso cosa ha fatto CR7 per sorprenderla.

Ovviamente questo giorno per Georgina è stato davvero speciale e non poteva chiedere di meglio a Cristiano Ronaldo, che ha sborsato la cifra monstre di 60 mila euro per renderla felice. Tutta la famiglia al completo ha festeggiato la modella, che sui social ha ringraziato così: “Ecco come finisce questa giornata emozionante. Non riesco a trovare le parole, grazie Cristiano, non puoi rendermi più felice ogni giorno. Grazie perché tutti ci hanno trattato bene e ci hanno fatto sentire a casa. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo giorno speciale”.





Poi Georgina Rodriguez ha ancora scritto, dopo il regalo di Cristiano Ronaldo: “Grazie a tutti voi che ci siete sempre e siete felici per la mia felicità e quella della mia famiglia. Vi amo dal profondo del mio cuore”. L’atleta ha portato la compagna e i suoi figli negli Emirati Arabi Uniti, precisamente nella meravigliosa città di Dubai. E proprio qui è stato in grado di realizzare un vero e proprio sogno, pagando appunto la somma di 60 mila euro. Un gesto eclatante, che lei non poteva fare altro che apprezzare.

Cristiano Ronaldo ha deciso di regalare a Georgina Rodriguez per la sua festa di compleanno una gigantografia, che è stata proiettata sul prestigioso Burj Khalifa. Si tratta del grattacielo più alto del mondo e la più alta struttura mai realizzata dall’essere umano. Infatti, ha un’altezza di 829,80 metri. Ed è una delle principali mete da parte dei turisti che si recano a Dubai.