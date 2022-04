Dopo il dolore la gioia. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno condiviso la prima foto dopo la tragica morte del figlio e hanno presentato la bambina appena nata, venuta alla luce lunedì 18 aprile. Il fratello gemello, purtroppo, ha perso la vita durante il parto.

“Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina – ha scritto il calciatore del Manchester United nel post – sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e gesti. Il vostro supporto è stato molto importante e tutti abbiamo sentito l’amore e il rispetto che avete avuto per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo”.





Cristiano Ronaldo e Georgina, prima foto con la figlia appena nata

Un momento di gioia e di condivisione insieme ai milioni di fan che in questi giorni si sono stretti intorno a Cristiano Ronaldo e alla sua famiglia, provata perla morte di uno dei gemelli che aspettava Georgina Rodriguez, compagna del calciatore ormai da diversi anni. La giovane è madre anche di Alana Martina, avuta quattro anni fa dallo sportivo.

“È con la più profonda tristezza che annunciamo la morte del nostro bambino- si leggeva in un comunicato ufficiale firmato da Cristiano Ronaldo e da Georgina Rodriguez- È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità. Vorremmo ringraziare i medici e gli infermieri per tutte le cure e il supporto forniti”.

“Siamo devastati e chiediamo privacy in questo momento molto difficile. Piccolo nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre”. Poco sotto la firma: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Ora è tempo di riprendere la vita in mano e con un nuovo scatto di famiglia la coppia ha presentato la nuova arrivata, di cui però non si conosce ancora il nome.

