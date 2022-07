“Come ho capito di avere un tumore”. Cristiano Malgioglio, un semplice gesto e la scoperta choc

Cristiano Malgioglio, la confessione choc. Nonostante sia considerato da tutti un personaggio dalla personalità aperta, Cristiano Malgioglio non è solito parlare troppo della propria vita personale. Ha deciso di farlo rivelando a tutti per la prima volta un momento di vita difficile: la battaglia contro il cancro.

Cristiano Malgioglio, la scoperta del cancro. Arriva la confessione choc nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera. Esuberante, originale nel look e nei modi e autentico, Cristiano Malgioglio, cantautore e autore di molti testi di brani di maggior successo della musica italiana, ha deciso di raccontare la sua esperienza con la malattia.





Cristiano Malgioglio, la scoperta del cancro: “Per caso…”

La scoperta del cancro sarebbe avvenuta in modo del tutto casuale. Cristiano Malgioglio ha ricordato così quel momento: “Ho scoperto per caso di avere un tumore maligno. Mi spalmavo la crema sulle gambe, e non lo faccio mai: ho visto un neo”. (Cristiano Malgioglio, l’annuncio più bello: “Dopo 40 anni”).

Un cancro scoperto fortunatamente per tempo, ma il ricordo di quella esperienza non andrà mai via. Tutto ha avuto inizio da un tatuaggio di Jennifer Lopez: “Dovevo farlo lì all’inizio, poi per mostrarlo di più ho preferito l’esterno della gamba. Se non avessi cambiato idea non me ne sarei mai accorto”, racconta Cristiano Malgioglio.

“Per scrupolo mi sono fatto controllare e hanno deciso di operarmi subito, dicendo addirittura che altrimenti avrei avuto pochi mesi di vita”, aggiunge il cantautore, che nel corso della stessa intervista si è lasciato andare a un’altra rivelazione privata sul proprio orientamento sessuale.

“Mia madre quando mi vedeva arrivare con qualcuno mi diceva cose del tipo: questo tuo amico non mi piace, questo mi sta simpatico. Nulla più”, racconta Cristiano Malgioglio quando ha poi rivelato di essere innamorato: “Ho una bella storia con un ragazzo che vive a Istanbul, anche se la pandemia ha un po’ distrutto il feeling”.

