Notizia non bella per Costanza Caracciolo, che ha comunicato a tutti i suoi fan una situazione spiacevole che ha colpito la sua famiglia in questi giorni. In tanti stanno vivendo momenti simili e lei ne avrebbe fatto ovviamente a meno, ma la sorte non è stata benevola e per lei e i suoi cari più stretti è tempo di stringere i denti e cercare di superare il prima possibile questa brutta fase. Le sue parole sono eloquenti e fanno comprendere che questo periodo festivo non è decisamente positivo per lei.

Un paio di mesi fa Costanza Caracciolo era invece stata colpita dalla perdita della sua cagnolina Diva: Divon Divona, Come ti chiamavi io… Ti ho presa che avevo solo 15 anni… Ti ho desiderata tantissimo e quanto ti abbiamo presa non ti lasciavo mai un attimo!! RICORDO BENISSIMO LA NOSTRA PRIMA NOTTE, SONO RIMASTA SVEGLIA PER GUARDATI E PER CONTROLLARE CHE RESPIRASSI, ESATTAMENE QUELLO CHE poi HO FATTO CON LE MIE FIGLIE…Purtroppo alla fine proprio io ti ho vissuto meno degli altri perché sono andata via a 18 anni”. E ora un altro imprevisto sul cammino della sua famiglia.

Purtroppo per Costanza Caracciolo suo marito Christian Vieri è stato contagiato dal coronavirus e hanno vissuto da separati il loro Natale. Queste le sue parole scritte su Instagram: “In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere separati in casa per colpa del Covid… purtroppo il nostro Christian Vieri si è beccato il virus… pensavamo di poter vivere sereno questo Natale, dovevamo partire e invece siamo stati sommersi ancora una volta da questa incertezza che ci circonda da due anni a questa parte…”.





Poi Costanza Caracciolo ha aggiunto sul social network: “Mi auguro solo che ne usciremo presto tutti! Un abbraccio a tutti, a chi si trova nella nostra stessa situazione un abbraccio in più!!!”. E sono stati numerosi i messaggi dei follower della donna: “Un grande in bocca al lupo e forza”, “Auguri Costy, mi dispiace tanto”, “Tanti auguri tesoro, peccato”. E poi c’è chi ha voluto aggiungere: “Un abbraccio a te e alle tue bamboline”, “Anche io e la mia famiglia, teniamo duro, il Natale è solo posticipato”.

Costanza Caracciolo e Christian Vieri hanno avuto la gioia di diventare genitori per la prima volta nel 2018, quando è nata la primogenita Stella. Poi il 18 marzo del 2019 i due hanno deciso di sposarsi in un quartiere della città di Milano, Affori. Il 25 marzo dello scorso anno lei ha poi dato alla luce la piccola Isabel. E i quattro sperano di potersi riunire quanto prima.