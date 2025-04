Durante l’ultima puntata di Verissimo Costantino Vitagliano, l’ex tronista di Uomini e Donne (o meglio, il primo tronista in assoluto) ha voluto presentare la sua nuova fidanzata Dafne: una pagina bella della sua via dopo il dolore della malattia. Malattia che è stato il punto di partenza dell’intervista, “Quando ti capitano queste cose cambia tutto, vedi le situazioni in altro modo. Ho dovuto affrontare cose da non crederci, devi superare il “perchè a me”, devi andare avanti”.

“La mia è una malattia autoimmune è talmente nuova che sto facendo da “cavia”. Più che funzionando mi sta fermando ciò che mi è successo e la macchia è quasi sparita. La macchia mi stava ingrandendo lʼaorta, poteva diventare sempre più grande ed esplodere. I medici si preoccupavano di ricoverarmi per evitare che esplodesse e mi hanno fatto tutti gli accertamenti”.





Costantino presenta la nuova fidanzata Dafne

“Meno male non era un brutto male come tumore ma era questa malattia rara e stanno cercando di capire come tenerla a bada. Abbiamo tolto il cortisone che mi cambiava lʼumore, mi ha creato scompensi, e mi ha cambiato stato dʼanimo con quelle alte dosi”. Poi è entrata in scena Dafne che ha raccontato come ha conosciuto Costantino.

“Noi ridiamo tanto, ridiamo e basta. Stiamo insieme da 4 mesi, colpo di fulmine. È stato abbastanza veloce il processo. Non lo abbiamo tenuto nascosto ma è una scelta non apparire sui social, preferiamo vivere lʼamore dietro le quinte. Lo porto a fare le passeggiate, io lʼho conosciuto in un momento molto delicato della sua vita e bisogna avere pazienza, impegnarsi”.

“Da lunedì a mercoledì ha sbalzi abbastanza pesanti, down in cui risponde male e io so perché. Bisogna avere pazienza. Io ho modificato tanto la mia vita, sono abituata a girare e viaggiare. Ora ho cambiato stile di vita perché uscivo sempre la sera, facevo serate e uscivo con i miei amici. Adesso ho modificato la mia vita, tanto per lui. Perché non lo lascio la sera ed esco e vado nei locali. Ho fatto un gesto molto carino, sono diventata unʼanziana e faccio le passeggiate al parco. Arriverò a fargli anche le iniezioni”.