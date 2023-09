Per diverse ore non si è fatto altro che parlare di Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano, coi due che sembravano essere quasi arrivati ad una decisione definitiva. Le parole dell’ex Bonas di Avanti un altro avevano allarmato i fan, anche se lei stessa aveva voluto scrivere quel post per provare a rasserenare gli animi. Adesso è stato lui ad intervenire sui social spiegando definitivamente quale sia realmente il loro rapporto.

Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano non hanno attraversato il periodo migliore, anche perché le voci uscivano senza sosta. Lei aveva esordito così: “Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla. Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita perché credo che il social debba essere un posto leggero e positivo. Non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato“.

Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano in crisi? Lui rompe il silenzio

Poi Sophie Codegoni, riferendosi ad Alessandro Basciano, aveva aggiunto: “Stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia. Ci tenevo a dirvelo perché sono davvero grata per tutto l’amore e il sostegno che ogni giorno mi date e ci date e non mi sembrava corretto far finta di nulla davanti all’evidenza”. Ora l’ex gieffino e il sito Novella 2000 hanno confermato una notizia, che è da considerare praticamente ufficiale.

I genitori della piccola Celine Blue, nata il 12 maggio scorso, hanno finalmente ritrovato il sereno nella loro vita personale. Novella 2000 è riuscito a contattare alcune persone vicine alla coppia, le quali hanno rivelato che ormai il momento difficile è alle spalle. Quindi, non ci sarebbe affatto il rischio di una separazione. Poi Basciano ha confermato questi rumor pubblicando delle immagini romantiche insieme a Sophie, corredate da un’importante dedica.

Alessandro ha postato questa frase: “Quanto più siamo attaccati a qualcosa, tanto più è probabile che ci arrabbiamo. Ti amo“. Quindi, è rientrato tutto e ora i Basciagoni, così come li chiamavano al GF Vip, sono più uniti di prima.