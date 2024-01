Un’attesa durata anni e ora finalmente tutti hanno scoperto la verità. Flavia Vento ha deciso di rompere il silenzio su Francesco Totti e il tipo di rapporto che avrebbero avuto in passato, mai confermato in via ufficiale. Ci sono state tantissime voci su di loro, ma mai precisazioni definitive. Adesso la showgirl ha mantenuto la promessa fatta un mese fa e ha raccontato tutto.

Infatti, Flavia Vento aveva dichiarato su Francesco Totti: “A breve dirò la mia verità“. E lo ha fatto davvero, come riferito dall’agenzia di stampa Ansa, durante una sua intervista rilasciata nel programma Donne al bivio condotto da Monica Setta. Inoltre, l’ex modella italiana si è pure soffermata sui suoi amori e sull’incontro avuto col grande attore Leonardo DiCaprio.

Flavia Vento racconta la verità su Francesco Totti

Oltre a soffermarsi sull’ex calciatore, Flavia Vento si è concentrata su altri aspetti privati della sua vita, non riguardanti Francesco Totti: “Sono casta da un decennio. Gli uomini della mia vita mi hanno deluso. Chi era alcolizzato, chi ludopatico. Non mi sono mai sentita amata veramente. Leonardo DiCaprio? Ho perso la testa per lui. Ci siamo incrociati varie volte e solo una, in America, lui mi disse di stare insieme. Non riuscii a farlo quella sera”.

Flavia ha confermato che ci sia stato qualcosa in passato con Totti davanti a Monica Setta: “È una storia di cui si parla da vent’anni e si è detto di tutto. Conobbi Totti a casa di Valentino nel 2001. Gli portai fortuna perché poi la Roma vinse lo scudetto. Andavo tutte le domeniche allo stadio. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo. C’è stato un flirt nel 2001, un breve flirt. Ogni volta che parlo di questa storia rimango un po’ così”.

Infine, Vento ha aggiunto: “Ora che si sono separati posso parlare più spontaneamente, ma per vent’anni sono stata molto zitta. Sono passata per una sfascia famiglie, ho subito e sofferto. Totti non si è comportato bene nei miei confronti. Lo metterei nel girone dantesco del Purgatorio”. Quando c’è stato il flirt Francesco non si era ancora fidanzato con Ilary Blasi.