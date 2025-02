Alessandro Basciano torna a puntare il dito contro Sophie Codegoni. Il dj e personaggio televisivo, arrestato di recente con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna e poi rilasciato dopo 48 ore, ha nuovamente criticato la madre di sua figlia. Secondo Basciano, la Codegoni non trascorrerebbe abbastanza tempo con la bambina, lasciandola sola o in compagnia di altre persone.

Attraverso una stories pubblicata su Instagram, Alessandro Basciano ha criticato la sua ex fidanzata, conosciuta durante il GF Vip, scrivendo: “È veramente una sofferenza dover apprendere, ogni santa sera della settimana – da segnalazioni varie – che la madre di mia figlia è in giro per ristoranti e locali, ma di questo non me ne importa molto”.

Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni: “Lascia mia figlia per andare a cena”

Il dj ha poi sottolineato la sua principale preoccupazione, ovvero la gestione della bambina in assenza della madre: “Ciò che mi importa, invece, tantissimo, è sapere dove sia allora mia figlia e con chi. A questo punto, se tanto deve stare senza la madre, che almeno stia col padre, anziché passare la vita con tate o chissà chi! Non vi pare? Lotterò per i miei diritti di padre finché avrò forza. Per non parlare di venerdì scorso quando non ho visto timore, da parte della mia ex, nel condividere gli stessi spazi di locale dove mi trovavo anche io, ma qui ci penserà la giustizia”.

Queste accuse non sono nuove: già in passato, Alessandro Basciano aveva criticato Sophie Codegoni per non essere abbastanza presente nella vita della figlia. In un altro recente sfogo social aveva scritto: “In questo momento sono felicemente con mia figlia. Ma non per ‘gentile concessione’ solo perché se non fossi andato a prenderla io a scuola, nonostante non stia bene, sarebbe rimasta lì la piccola”.

L’ex gieffino ha inoltre evidenziato come, nonostante l’affidamento congiunto, sia spesso lui a occuparsi della bambina nei momenti di necessità: “Infatti, chi ha la gestione abituale (nonostante siamo entrambi congiuntamente affidatari) della bimba è fuori per asseriti impegni ‘lavorativi’ e non si è curata delle sorti della stessa considerato che solo io e lei possiamo prelevarla da scuola (questione di scelte). La piccola passerà la notte con me, sono al settimo cielo per questo, dispiaciuto solo per la modalità. Se la bimba non sta con la mamma che almeno stesse col papà e non con terze persone soventi e malsane e presto capirete perché”.