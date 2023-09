Ancora una brutta notizia per i telespettatori di Temptation Island 2023. Un’altra coppia si è lasciata in maniera ufficiale, infatti sono stati proprio i diretti interessati a comunicarlo attraverso dei messaggi social molto trasparenti. Spiegate anche le ragioni che hanno portato a questo distacco definitivo, quindi ora sono single anche se non si sono detti addio in maniera molto negativa, ma continuano ad avere dei legami comunque civili.

Dopo Temptation Island questa coppia si è lasciata, nonostante abbia provato a far funzionare la relazione. Lui ha scritto nelle Instagram stories: “Le cose succedono. I presupposti per una storia bellissima c’erano tutti, ma la distanza e i diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci a pieno, mettendo in risalto ancor di più equivoci ed incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili. Purtroppo l’amore non può essere part time. Restano i bei ricordi e le giornate trascorse passate insieme”.

Temptation Island 2023, un’altra coppia si è lasciata

Lui ha inoltre aggiunto: “Ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare a vivere le nostre vite con maggior serenità. Non è un discorso su chi dei due meriti di più, entrambi meritiamo il meglio, l’affetto resta“. Poi anche la ragazza protagonista di Temptation Island ha confermato che è finita. La coppia si è lasciata e non ci sono più margini per ritornare insieme. Lei è stata accusata di voler tornare con l’ex partner, ma ha respinto al mittente queste voci.

Ad aver annunciato la rottura amorosa sono stati Perla Vatiero e l’ex tentatore Igor Zeetti, mentre lei ha smentito di voler tornare con Mirko Brunetti. Queste le parole della ex concorrente di Temptation su Igor: “Mi sembra giusto che io vi metta al corrente della situazione con Igor. Siamo in crisi già da 15 giorni. Tra noi è terminata perché ci siamo resi conto di essere incompatibili a livello caratteriale, ma è una persona a cui voglio un mondo di bene. Per qualsiasi cosa io sono qui per lui. Non abbiamo motivo di litigare o di odiarci“.

Perla Vatiero smentisce il ritorno di fiamma con Mirko Brunetti. pic.twitter.com/Ql4XwSZrG5 — disagiotv (@disagio_tv) September 30, 2023

La quasi contemporanea separazione di Perla e Igor e di Mirko con Greta ha fatto insospettire gli utenti, i quali ipotizzano il ritorno di fiamma tra gli ex partner che erano entrati insieme a Temptation. Ma, come detto prima, lei ha detto di non avere intenzione di rimettersi con Brunetti, ovviamente nei prossimi giorni capiremo tutto meglio.