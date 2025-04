Selvaggia Lucarelli e la confessione sul figlio. Dietro l’immagine tagliente della giornalista e del giudice inflessibile di Ballando con le Stelle, si cela una madre che vive con intensità – e una buona dose di ironia – il rapporto con il figlio Leon, ventenne, che da poco ha lasciato il nido familiare per andare a vivere con la fidanzata.

“Molti pensano io sia una mamma chioccia, ma non è così! – esclama Selvaggia Lucarelli -Sono piuttosto una mamma canguro… ti do un calcio nel culo e vai a lavorare! E devo dire che Leon, in questo senso, mi sta dando soddisfazione perché gli piace lavorare – ha svelato – Avevo il terrore che fosse un lavativo”. Queste le parole della giornalista durante una lunga intervista con Alessandro Cattelan nel programma Hot Ones Italia.

La decisione di Leon e la reazione di Selvaggia Lucarelli

Leon, nato dalla relazione con l’ex compagno Laerte Pappalardo, ha scelto una strada tutta sua, lontana dai riflettori e dall’ambiente dello spettacolo. “Vive con il gatto che ho mandato via e la sua fidanzata – dice Selvaggia Lucarelli – Non segue le mie orme: Leon mi somiglia per il sarcasmo e il disincanto, per cui nulla lo affascina e vede sempre difetti da tutte le parti. Non gli interessa minimamente quello che faccio. A malapena sapeva che fossi a Sanremo, non mi ha mandato un messaggio per una settimana, non mi ha chiesto come fosse andata, praticamente non gli interessa nulla di quello che faccio. È abbastanza anaffettivo e se gli chiedono quando è nata sua madre, forse indovina il mese!”.

Una sincerità disarmante e, allo stesso tempo, tenera. Lucarelli non nasconde la difficoltà vissuta quando il figlio le ha comunicato di non voler più studiare. “A parte tutte queste soddisfazioni da madre – le parole di Selvaggia – aggiungo che non ama lo studio e un giorno mi ha detto di non voler più studiare. Per me è stato un grande dolore, mentre lui pensava di non studiare e rimanere a casa. A quel punto gli ho fatto capire con leggerezza e delicatezza che doveva andare via di casa, lavorare e guadagnarsi da vivere… Ora fa il cameriere, gli piace il mondo della ristorazione! Mi fa molto ridere che fino a qualche tempo fa fosse l’antisistema, l’anticapitalista… mentre ora lavora nella pizzeria di un noto imprenditore italiano e porta ai tavoli la pizza ai privilegiati del mondo. C’è questo capovolgimento di vita…”.

Oggi, per riuscire a incontrarlo, Selvaggia e l’ex compagno vanno a cena nel ristorante dove Leon lavora. “Sono in balia del sapere come sta – spiega la giornalista – Vive a un chilometro da casa mia ma non lo vedo magari per un mese. Non mi telefona, non manda messaggi, non mi scrive. Insomma non so nulla di lui! Io gli scrivo e capita che mi risponda 48 ore dopo. Quindi per vederlo io e suo padre (Laerte Pappalardo, ndr), che ogni tanto viene a Milano da Roma, andiamo a cena da lui in pizzeria e ci informiamo su come sta”.

