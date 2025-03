L’intervista di Selvaggia Lucarelli a Verissimo ha toccato il cuore di molti, incluso quello del suo ex marito, Laerte Pappalardo. Oggi, ospite a La Volta Buona, ha risposto alle parole della giornalista con grande emozione, rivelando quanto sia stato colpito dal suo intervento. Pappalardo ha ammesso di non essere stato avvisato della registrazione della puntata di Verissimo e di averla guardata senza aspettarsi nulla. “Mi sono commosso, non me l’aspettavo. Nessuno mi aveva detto niente, nemmeno Selvaggia. L’ho vista volentieri e ne sono rimasto molto colpito”, ha confessato a Caterina Balivo.

Nonostante la fine del loro matrimonio, il rapporto tra Laerte e Selvaggia è rimasto solido e pieno di rispetto reciproco. “Abbiamo un bellissimo legame, parlo più spesso con lei che con mio figlio Leon”, ha scherzato, sottolineando come il passato sia ormai alle spalle e come la loro famiglia allargata rappresenti un esempio positivo per i genitori separati.

Laerte Pappalardo, la sorpresa da Selvaggia Lucarelli

Durante la puntata, è stata mostrata una fotografia significativa che ritrae l’intera famiglia riunita: Laerte e Selvaggia accanto ai loro attuali compagni, Lorenzo Biagiarelli e la compagna di Pappalardo, insieme al fratello della Lucarelli e a Leon con la sua fidanzata dell’epoca. Un’immagine che racconta di una serenità costruita con il tempo e di un affetto che supera la fine di un matrimonio.

Anche le scelte sentimentali reciproche sono motivo di apprezzamento tra i due ex coniugi. “Mi piacciono le persone che ha accanto, e anche a lei piacciono le mie scelte in amore. Questo è importante”, ha sottolineato Laerte. In questa armonia familiare, un ruolo speciale lo ricoprono i nonni, Adriano Pappalardo e sua moglie, che hanno voluto celebrare il nipote incidendo il suo nome sulle loro fedi nuziali. Un gesto simbolico che rafforza il senso di unione e continuità familiare. “Quando c’è armonia, cambia tutto”, ha aggiunto Laerte, visibilmente emozionato.

“Io e @stanzaselvaggia abbiamo un bellissimo rapporto: ci sentiamo più io e lei che io con mio figlio”. Laerte Pappalardo a #LVB pic.twitter.com/CP7sLL1jHr — La Volta Buona (@voltabuonarai) March 19, 2025

Nel giorno dedicato ai papà, anche Caterina Balivo ha voluto sottolineare come la loro famiglia celebri questa giornata in modo speciale. A quel punto, Laerte non ha potuto trattenere una risata, ammettendo che suo figlio Leon, come ogni ventenne, non è molto presente al telefono. “Forse mi chiamerà a Pasqua”, ha scherzato, lanciando in diretta un appello affettuoso: “Leon, chiamami oggi!”. Una storia che dimostra come l’amore familiare possa evolversi nel tempo, superando le separazioni e trovando nuove forme di equilibrio e affetto.