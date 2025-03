Negli ultimi giorni si è diffusa la voce di un presunto scontro fuori onda tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi durante l’ultima puntata del Grande Fratello. A chiarire la situazione è stato lo stesso conduttore, intervenuto nel programma Web Boom condotto da Grazia Sambruna. Signorini ha voluto mettere a tacere i rumors e smentire qualsiasi litigio acceso con l’opinionista.

Intervistato da Grazia Sambruna, il presentatore ha ridimensionato le voci su un presunto confronto infuocato con Beatrice Luzzi. “Ma va… Intanto dircene di tutti i colori non era possibile perché io non avevo voce”, ha spiegato, rivelando di aver condotto la puntata nonostante la febbre. “Stavo malissimo… L’unica verità è che non c’è stato assolutamente niente”.

Leggi anche: “Squallidi”. Grande Fratello, siamo al paradosso con Javier e Lorenzo. Pubblico e Helena in imbarazzo





GF, Signorini e la verità su Beatrice Luzzi

Signorini ha quindi negato qualsiasi scontro al di fuori della diretta, ribadendo che tutto ciò che accade tra i protagonisti del programma avviene sempre davanti alle telecamere. “C’è stata una discussione tra noi, sì, ma tutto è stato trasparente e aperto. Non ho nulla da nascondere, e chi mi segue lo sa bene”, ha precisato il conduttore.

Nonostante le smentite, alcuni spettatori del reality continuano a ipotizzare che tra Signorini e Beatrice Luzzi possa esserci stato un momento di tensione lontano dagli occhi del pubblico. Sui social i pareri si dividono: c’è chi sostiene che la presunta sfuriata sia solo frutto di speculazioni e chi, invece, rimane scettico.

A supporto della versione di Signorini, alcuni utenti hanno sottolineato come in studio non ci siano stati segnali di attriti dopo la discussione in diretta. “Ma non è vero! Ma quale sfuriata? Manco si sono avvicinati durante le pause! Signorini ha detto il suo in diretta e stop!”, si legge in alcuni commenti.

– “Non ho litigato, come si dice online, con Luzzi. C’è stata la discussione che avete visto in diretta, finita lì. In pubblicità, io vado sempre via a bermi la spremuta d’arancia col miele dal mio thermos”



“AH, PENSAVO LA VODKA!” 🤣🚀#AlfonsoSignorini #GrandeFratello #Boom https://t.co/aMVOKd5Tmf pic.twitter.com/NWYPKVXOKD — GraceSomehow (@LaSambruna) March 19, 2025

A quanto pare, tutto si sarebbe esaurito in studio senza ulteriori sviluppi dietro le quinte. Signorini ha anche aggiunto di aver coinvolto Beatrice Luzzi in altri momenti della puntata, dimostrando che tra loro non ci sarebbe stato alcun contrasto irrisolto. Ma la curiosità del pubblico non si placa: i più scettici continuano a chiedersi se davvero tra il conduttore e l’opinionista ci sia stato un semplice scambio di opinioni o se, invece, qualcosa sia sfuggito alle telecamere. La verità, probabilmente, resterà un mistero.