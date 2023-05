Ospite del podcast Gurulandia, Fabrizio Corona ha confessato il suo segreto per restare in forma. Come sempre senza peli sulla lingua, l’ex re dei paparazzi non si è risparmiato e raccontandosi tra passato e presente ha regalato diversi aneddoti, anche molto privati. Ovviamente ampio spazio per il racconto di alcuni personaggi famosi con cui ha avuto a che fare nel suo lavoro e altri, come detto, sulla sua vita privata.

“Come gestisco lo stress? Non lo gestisco, vivo perennemente stressato – ha dichiarato ancora Fabrizio Corona durante l’intervista –. Oggi sono convinto che se mi butto dal quinto piano di un palazzo non muoio. Ma non mi faccio neanche male”.

Leggi anche: “Lo ha fatto incinta, ma è vietato”. Sophie Codegoni trema, incastrata da Fabrizio Corona: l’accusa choc





Fabrizio Corona: “Prendo 4 pillole di Cialis al giorno, ma per dimagrire”

“Io ho una grinta… fino a quando mi regge il fisico. Passando l’età, anche se la testa è sempre quella il corpo comincia a darti dei segnali di cedimento. È la natura, non puoi farci nulla. Faccio molta più fatica a fare le cose che facevo prima, ma credo sia genetico“, ha detto ancora Fabrizio Corona, per poi rivelare il suo ‘segreto‘ per avere ancora un fisico al top a 50 anni.

“La mia giornata tipo? In media vado a letto alle 4-5 del mattino, mi sveglio alle 10 perché arriva la cameriera, comincio a lavorare, vado in palestra, vado in ufficio… Mi alleno tutti i giorni. Prendo 100 pillole al giorno, faccio tre massaggi a settimana, le lampade… Prendo il Cialis, me l’ha dato l’urologo”, ha detto ancora Fabrizio Corona. Il Cialis è un farmaco usato per trattare la disfunzione erettile, l’iperplasia prostatica benigna e l’ipertensione polmonare arteriosa.

Fabrizio Corona ha detto al pubblico in ascolto replicare assolutamente a casa: “È il miglior termogenico, mi fa dimagrire, bruciare i grassi. Non ho paura di morire, almeno muoio magro. Sono un narcisista e ne sono consapevole. Lo sono sempre stato”. Ha parlato anche della recente querela arrivata dai Ferragnez: “Ho un processo, Fedez e Chiara Ferragni mi hanno querelato, quindi sarò in tribunale con loro perché ho dato loro degli ‘ebeti’”.