In questi ultimi giorni si è parlato molto dell’orientamento sessuale di Chiara Capitta, figlia di un noto volto televisivo italiano. Parliamo infatti della terzogenita di Lorella Cuccarini, impegnata lavorativamente negli ultimi mesi all’interno di Amici di Maria De Filippi. Della giovane Chiara sappiamo che è molto appassionata di calcio, difatti gioca nella Roma Calcio Femminile. Adesso però si è anche lasciata andare a confessioni riguardo la sua vita privata.

La Capitta ha infatti risposto su Instagram, negli scorsi giorni, alla domanda di un utente, il quale le domandava se le fosse mai capitato di innamorarsi di una donna. Chiara ha dichiarato: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”. Per molti, in questo modo, è come se la giovane figlia di Lorella Cuccarini avesse fatto un coming out.

La figlia di Lorella Cuccarini fa coming out: la risposta della madre

Nelle ultime ore però, come riporta Pipol Gossip, le dichiarazioni della figlia vip sono state commentate dalla mamma Lorella Cuccarini. La ballerina italiana ci ha tenuto innanzitutto a precisare che, sia lei che il marito, nutrono grandissimo rispetto per le scelte di vita di tutti i figli e che, in generale, nella loro famiglia non esistono barriere di alcun genere, in quanto ciò che conta è esclusivamente la felicità.

La Cuccarini afferma: “Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione. Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. È grande, è libera di esprimere ciò che sente“. Aggiunge poi: “Rispetto idee e vita dei miei figli. Se si fidanza con una donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. C’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato: l’importante che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici“.

Ricordiamo che Lorella Cuccarini ha una famiglia numerosa. La primogenita si chiama Sara, ha 28 anni e lavora assieme al padre nel mondo della programmazione. Il secondo figlio è Giovanni, 26enne che studia in una facoltà che unisce Economia e Filosofia. Infine ci sono i due gemelli Chiara e Giorgio, entrambi laureati in Business Administration, la prima diventata anche social media manager della madre.