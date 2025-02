“Com’è diventato!”. Louis David, un mix perfetto tra mamma e papà. Bello e bravo, ecco il figlio di Gigi Buffon e Alena Seredova

Louis Thomas Buffon ha il talento nel sangue. Il figlio di Gigi Buffon e Alena Seredova è stato convocato per la prima volta in Serie B dal tecnico del Pisa, Filippo Inzaghi. Lui, attaccante della Primavera del 2007, ha fatto il suo debutto in panchina domenica 16 febbraio, con il numero 16, nella partita contro il Cesena.

A differenza del padre, Louis Thomas gioca come attaccante. Con una buona corporatura, è determinato e ha una forte predisposizione al pressing sugli avversari. Può ricoprire ruoli diversi, sia come esterno sinistro che come punta centrale. Dopo la chiamata di Filippo Inzaghi, è arrivata anche quella della nazionale, ma non quella italiana. Per il momento, infatti, Louis Thomas ha scelto di accettare la convocazione dell’Under 18 della Repubblica Ceca per il raduno che si terrà a Pasek.

Questa scelta è legata al fatto che il giovane, nato nel 2006, ha anche il passaporto ceco grazie alle sue origini materne. Gigi Buffon e Alena Seredova hanno avuto due figli, Louis Thomas e David Lee, prima della loro separazione. Recentemente, l’ex portiere ha parlato del nuovo compagno della modella, facendogli i complimenti in relazione ai due ragazzi: “Credo che lui abbia reso i miei figli persone migliori di come sarebbero stati se fossi rimasto in casa con le nostre infelicità”.

Nato nel 2007, Louis Thomas cerca di seguire le orme del padre nel calcio, anche se in un ruolo completamente diverso. Il suo obiettivo non è fermare i gol, ma segnarli. Cresciuto nel settore giovanile del Pisa, gioca nella Primavera dal 2024, nonostante la sua giovane età. “Louis ora vive a Pisa: ti sei abituata alla sua assenza?”, aveva chiesto una follower su Instagram. “Sapevo che questo momento doveva arrivare prima o poi. – aveva risposto Alena Seredova – È dura, è tosta e faccio fatica a dormire. Non mi piace, però so che lo sto facendo per lui. So che è un sacrificio e mi manca”.

“Mia mamma è sempre stata serena al punto giusto e grazie all’aiuto di mio papà hanno imposto a me e mio fratello una buona educazione, che seguiamo ancora oggi. Mamma è sempre stata dolce e sempre presente”, aveva raccontato Louis Thomas Buffon parlando di sua madre Alena Seredova, diventata mamma per la terza volta di una bimba, Vivienne, nata dal matrimonio con Alessandro Nasi.