Ore da dimenticare per Clizia Incorvaia, che da un momento molto felice è passata alla tristezza per le critiche ricevute durante la sua sfilata al Festival del Cinema di Venezia. Ha ottenuto anche tanti complimenti dalla sua schiera di fan, ma gli hater sono stati presenti in numero consistente e non sappiamo se ora lei vorrà replicare. Per adesso tace, però potrebbe anche non sopportare l’idea di subire tutto passivamente.

Nei giorni scorsi Clizia Incorvaia non è stata invece protagonista di critiche perpetrate dagli odiatori della rete, ma ha spiegato come stiano le cose col suo compagno Paolo Ciavarro. Clizia ha rivelato di aver rifiutato la proposta di Paolo. “Un po’ di tempo fa Paolo mi ha detto: ‘Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi’. Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti”.

Clizia Incorvaia, critiche al Festival di Venezia

Le foto e i video hanno fatto il giro della rete e Clizia Incorvaia è finita nel vortice delle polemiche per la sua presenza a Venezia 80. La donna si è presentata in Veneto senza il suo partner, che si trovava invece a Roma, e ha commentato: “Venezia 80: less is more. Alcuni scatti del red carpet di ieri durante la proiezione del film Felicità di Micaela Ramazzotti. Film emozionante. Grazie per avermi trasformata in Cenerentola per qualche ora, poi a mezzanotte magia svanita ed eccomi di nuovo Cenerella”.

Clizia è apparsa con il vestito del brand SoloGioie e poi sono stati postati commenti molto critici nei suoi confronti perché, secondo molti, non meriterebbe di stare lì: “Ma il significato di lei a Venezia?”, “Stia a casa e vada a lavorare”, “Ma cosa c’entra col cinema?“, “Che ci fa quella?”. A riferire di questi attacchi è stato il sito Gossip e Tv, che li ha captati sul profilo Instagram dell’influencer. Ma c’è invece una spiegazione dietro la sua apparizione.

Sempre Gossip e Tv ha spiegato che al Festival di Venezia sono ormai ospitati anche “personaggi che non hanno a che fare con i film in concorso, ma che hanno un seguito sui social e sbarcano in laguna per sponsorizzare brand di abbigliamento, di make up e di altri prodotti del settore moda e beauty”. E Clizia rientra proprio in questa circostanza.