Clizia incorvaia, la foto del piccolo Gabriele è tenerissima. Un regalo di zia Micol è proprio quello che ci vuole per il piccolo di casa Ciavarro. Nato il 19 febbraio, Gabriele è il primogenito della coppia e nell sua nuova tutina non può che conquistare il cuore dei fan, oltre quello di mamma e papà. Le foto parlano da sole.

“Ciao a tutti sono Gabriele Ciavarro. Segni particolari: bellissimo o biondissimo. Non ho ben capito! Così dicono mamma e papà che sono già pazzi di me”, questa la didascalia scelta dalla coppia per presentare il piccolo Gabriele.





Già a distanza di pochi giorni dalla nascita, Clizia Incorvaia e il piccolo Gabriele hanno sfoggiato il primo look coordinato mamma-figlio. “Gioiosa di questo corpo che è più forte di ciò che pensassi. Felice di accogliere la vita osannarla come il più bel giorno di festa”, sono state le parole dell’ex gieffina diventata mamma per la seconda volta.

Clizia Incorvaia, come molti sanno, è mamma di Nina, nata dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina, mentre l’arrivo del piccolo Gabriele ha reso Paolo Ciavarro papà per la prima volta nella vita. E il piccolino cresce a vista d’occhio, così il regalino di zia Micol è più che gradito.

Gabriele, tra le braccia di mamma Clizia, sfoggia una simpatica e tenera tutina con tanto di orecchie lunghe, proprio come quelle di un coniglietto. Anzi la tutina è proprio da coniglietto.”A papà non piace questo elemento”, scherzano sui social a corredo del post.

