Il caos è esploso nelle scorse ore su Clizia Incorvaia. Pensava di fare una cosa interessante e gradita ai follower, nel momento in cui ha postato un’immagine insieme al compagno Paolo Ciavarro, invece si è scatenata l’apoteosi a causa di alcuni commenti di internauti. Lei era in bikini e si trovava insieme alla dolce metà a bordo di una barca, quando c’è chi ha notato un dettaglio che ha subito fatto gridare ad una nuova gravidanza.

Quindi, subito è stato detto che Clizia Incorvaia fosse rimasta nuovamente incinta di Paolo Ciavarro. La sorella di Micol, dopo aver letto diversi messaggi dello stesso tenore, ha deciso di intervenire duramente e di condannare l’atteggiamento di alcune persone, molto spesso donne, che si permettono di fare delle uscite riguardanti la sua sfera privata. La battaglia social è stata senza esclusione di colpi e chissà se sia finita davvero qui.

Clizia Incorvaia incinta? La foto con Paolo Ciavarro scatena il caos

Clizia Incorvaia, dopo aver mostrato la foto in cui si baciava col partner Paolo Ciavarro per festeggiare a dovere i tre anni e mezzo di fidanzamento, si è fatta vedere in costume e c’è chi ha notato una sorta di pancino. Lei ha perso la pazienza e risposto: “Fantastici, non posso avere la pancia gonfia da ciclo che mi scrivono: ‘Sei incinta?’. No, sono umana e ho il ciclo come tutte”. Poi ha ammesso cosa ha intenzione di fare in futuro, a proposito di un eventuale nuovo figlio.

Clizia e Paolo non hanno l’obiettivo di diventare nuovamente genitori, dopo la nascita di Gabriele: “Non stiamo cercando un altro bebè. Sono contenta così, volevo due bambini e così è stato. Sono stata accontentata. Non voglio e non cercherò assolutamente un‘ altra gravidanza: questo sia chiaro. La famiglia è al completo. Comunque, tranquille, posterò una bella foto post ciclo per farvi vedere la pancia super piatta. Ragazzi, questi social vi hanno rovinato la vita. La perfezione non esiste. Hanno rovinato la ‘visione della bellezza’ e il discorso di ‘autostima personale’ a troppe donne – ha aggiunto l’ex di Sarcina – che si confrontano con ideali che non corrispondono al reale, tra abuso di photoshop e abuso di chirurgia”.

Infine, la 42enne ha continuato a criticare le donne, ree di fare quei commenti: “Piccola premessa: se fossi ingrassata un chilo non sarebbe un problema. Io credo nello stile di vita sano. Detto ciò, trovo ossessivo da parte di molte donne guardare ‘noi influencer o presunti tali con la lente d’ingrandimento, cercando il ‘difetto cellulite, chili in più, poco seno, troppe tette, etc’, per confrontarsi con stereotipi che non sono assolutamente perfetti”.