“Bellissima anche in topless”. Clizia Incorvaia, il nuovo look lo mostra senza nulla indosso

Clizia Incorvaia è una meraviglia della natura. Sono d’accordo praticamente tutti i suoi fan, dopo aver visto il suo cambio look con tanto di topless in bella vista. Una scelta azzeccatissima della compagna di Paolo Ciavarro, che ha messo in mostra tutto il suo splendore. Dal punto di vista personale le cose vanno solamente alla grande. Dall’amore con il figlio di Eleonora Giorgi è infatti venuto alla luce solamente pochi mesi fa il figlio Gabriele. Ma ora le foto dalle vacanze hanno fatto inebriare tutti.

Sì, perché quello che ha fatto vedere Clizia Incorvaia non è per deboli di cuore. Indubbiamente il suo cambio look ha catturato l’attenzione di tutte quelle donne che la ammirano, ma inevitabilmente è stato anche il genere maschile ad impazzire di gioia quando hanno potuto osservare il suo topless spettacolare. Un paio di foto, oltre ad un’altra in compagnia di Paolo dove mostra il suo décolleté in primo piano ma col costume addosso, che hanno rubato letteralmente la scena.





Clizia Incorvaia, non solo cambio look: c’è pure un super topless

Come ha ricordato il sito Fanpage, Clizia Incorvaia attualmente è in vacanza ed è esattamente in Sicilia insieme anche alla figlia, avuta con Francesco Sarcina, Nina. Mentre si trovava in una piscina, ha voluto stupire tutti mostrando il suo cambio look e un topless da urlo. In precedenza, parlando dei suoi capelli per la precisione, ha sempre preferito pieghe lisce e boccoli, ma ora ha cambiato tutto. Infatti, ha mostrato diverse immagini in cui è stato possibile notare questa differenza sostanziale.

Soffermandoci ancora sul suo look, Clizia Incorvaia ha proposto delle “beach waves dall’effetto naturale, sciolte e con la fila centrale”, come scritto da Fanpage. E sui social lei ha commentato: “Messa in piega naturale uguale risultato delle trecce sciolte”. Ma ovviamente anche il topless non è stato da meno. Proprio i suoi capelli rivoluzionati hanno coperto il suo bellissimo décolleté. Mentre in una seconda istantanea, oltre a non avere il reggiseno, ha fatto felici tutti puntando l’attenzione anche sul suo lato B.

Intanto, si è saputo il motivo dell’assenza di Eleonora Giorgi al battesimo del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, come spiegato proprio dal figlio: “Mia madre è stata a contatto con un mio cugino che si è scoperto poi essere positivo. Lei giustamente non se l’è sentita di partecipare”. Lui ha aggiunto che sua madre ha molto sofferto per non essere potuta essere presente alla cerimonia.

“Ma come”. La scoperta su Eleonora Giorgi dopo il battesimo del nipotino. Paolo Ciavarro spiega