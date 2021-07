Clio Zammatteo, meglio conosciuta con il nome di Clio Make Up, negli anni è diventata famosa per i tutorial e come truccatrice, appunto, ma di recente è anche diventata imprenditrice lanciando la sua linea di cosmetici. Da sempre molto attiva su Instagram, racconta ai follower (ne ha la bellezza di oltre 3 milioni) anche la sua vita privata.

Tornata lo scorso anno in Italia, a Milano dopo aver vissuto a New York con il marito Claudio Midolo ha due bellissime figlie, Grace e Joy, e quattro gatti. Clio Zammatteo, che ha 38 anni ed è di Belluno, trasmette empatia a ogni post, è sempre sorridente, ma le ultime Storie è apparsa disperata e in lacrime per aver ricevuto una notizia bruttissima che ha voluto condividere col suo pubblico.

Clio Zammatteo (Clio Make Up) in lacrime per il suo gatto: “Tumore incurabile”

Tra le Storie più recenti di Instagram ha confessato di vivere un momento terribile da quando ha scoperto che uno dei suoi gatti è malato. Ha un tumore incurabile. ‘’Siccome vi dico sempre tutto e avete sempre seguito le nostre avventure da quando siamo tornati in Italia con i gatti voglio dirvi che Oscar, il nostro gatto è malato, un tumore incurabile”, dice Clio Make Up tra le lacrime.





“Lo abbiamo salvato nel 2010 a New York e da allora è stato sempre con noi, mi sento una m**rda per non essermi accorta prima. Stava perdendo peso e allora abbiamo deciso di farlo visitare. Fino all’arrivo di Grace è stato il mio primo bambino peloso, mi sono sempre sentita super protettiva nei suoi confronti. Oggi dobbiamo riportarlo dal veterinario, ma io non ho il coraggio, andrà mio marito Claudio. Devo riprendermi, perché oggi ho tanto lavoro”.

Clio Zammatteo è completamente senza filtri, non nasconde ansie, lacrime e preoccupazioni e inquadra più volte anche il gattino, il suo “primo bambino peloso”. Ma anche in questo momento può contare sull’affetto e il sostegno dei tantissimi follower di Instagram. E infatti aggiunge: ”Ci sono tante persone che mi hanno scritto, è la prima volta che sto per perdere un animale che ha vissuto tanto con me. Molti di voi l’anno provato e mi sento meno sola’’.