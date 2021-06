Claudia Trieste è stata eletta Miss Italia nel 1997. Cresciuta a Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, insieme ai nonni paterni, il 29 gennaio 1986, è coinvolta in un grave fatto di cronaca in cui muore il padre Salvatore.

Il 3 agosto 1997 vince il titolo di Miss Amarea Calabria e il successivo 6 settembre è eletta Miss Italia con il numero 88. In quell’edizione, come concorrenti, c’erano anche l’attrice Christiane Filangieri e la futura parlamentare e ministro Mara Carfagna, rispettivamente al terzo ed al sesto posto, ma anche Elisabetta Gregoraci, Annalisa Minetti, Caterina Murino e Silvia Toffanin. Fin da subito Claudia Trieste non fa mistero del suo scarso interesse per il mondo dello spettacolo, anche se partecipa ad alcune trasmissioni televisive tra le quali Donna sotto le stelle e Miss World 97.

Sulla scia della notorietà farà la testimonial per marchi come Deborah”, “Sasch”, “Miluna”, “Wella”, “Cotonella” e il turismo per la Regione Calabria e parteciperà di diritto a Miss Universo 1998 conseguendo da lì a poco la maturità scientifica. Nel 1998 Luciano Rispoli la vuole come sua assistente nell’edizione 1998-1999 di Tappeto volante, in onda sull’emittente televisiva Telemontecarlo. Recita nel film Il conte di Melissa di Maurizio Anania, con Massimo Virgili e conduce il backstage di Miss Italia.





Nel 2001 abbandona il mondo dello spettacolo per dedicarsi prevalentemente allo studio (facoltà di psicologia) e per lavorare come segretaria in uno studio legale. Nel 2006 frequenta un corso di grafica e riscopre l’interesse per lo spettacolo partecipando a videoteatrali, prima come assistente al montaggio e successivamente come responsabile e ideatrice di progetti.

Il 17 luglio 2010 è convolata a nozze con con l’avvocato Vincenzo Giuffrè, figlio dell’attore napoletano Carlo e ha avuto due figli un maschio e una femmina. Miss Italia per Claudia Trieste è stata una bellissima esperienza e un ricordo bellissimo, ma adesso, a 42 anni appena compiuti, la sua priorità è la famiglia, il marito Vincenzo e i figli Niccolò e Rebecca Maria.