Si muove parecchio Gossip intorno a Clarissa Selassié, la prima delle tre princess, costrette ad uscire dalla casa del GF Vip. Ora, dopo una settimana turbolenta in cui ha dovuto chiedere scusa anche a Katia Ricciarelli per un comportamento su Instagram non proprio ‘regale’, si torna a parlare di lei. Clarissa infatti è finita sulle prime pagine dei rotocalchi per una confessione che riguarda Antonio Medugno. Come qualcuno ricorderà, la sera dell’ingresso del giovane, Alfonso Signorini svelò che tra il nuovo gieffino e Clarissa Selassié c’era stato del tenero.

Naturalmente Clarissa non ha nascosto la frequentazione e qualche giorno fa ha rivelato che si stava innamorando del tiktoker napoletano. Ora però le cose sono un po’ cambiate e a Casa Chi, la sorella di Lulù e Jessica, ha archiviato il capitolo Medugno ed ha dichiarato che sta frequentando un altro ragazzo. Sì, avete letto bene. Clarissa Selassié ha detto a riguardo: “Antonio? Il mio ex? Non lo so, diciamo che tecnicamente non abbiamo mai messo un punto alla nostra situazione. Però è complicata perché lui era single, anche io lo ero, ora frequento un altro ragazzo, non so se lui sarà geloso e non so cosa possa succedere, ho anche un po’ paura”.

E ancora Clarissa Selassié: “In casa però si è fatto manipolare da Nathaly e Delia. Diciamo che lui alle donne più grandi piace tanto. Io prima che entrasse gli avevo consigliato di essere se stesso e non farsi influenzare. Adesso però credo che ci siano in gioco persone che meritano di più la finale, come Miriana Trevisan ad esempio”.





Ma non è finita qua, perché Clarissa Selassié ha raccontato anche di un presunto calciatore che le fa la corte: “Il ragazzo con cui sto uscendo? Non può uscire questo nome, c’è stato un bacio anche venerdì, però non è nessuno del GF Vip, poi veramente Antonio non mi parla mai più, perché lui è molto geloso, sono in ansia”.

“Il calciatore più famoso che mi ha scritto su Instagram in questo periodo? Oh no mi fate andare nei guai, è fidanzato. Ok, è uno dell’Inter, ragazzi non posso parlare. A me non piacciono molto i calciatori, devo essere sincera. Li vedo poco seri e come Jessica non voglio perdite di tempo. Voglio un uomo che mi ami davvero“, conclude Clarissa Selassié.