Lutto per Giulia De Lellis. La brutta notizia della scomparsa è arrivata mentre l’influencer si trovava in vacanza a Ibiza insieme al fidanzato Carlo Beretta. Sono passati diversi anni da quando ha mossa i primi passi in tv nello studio di Uomini e Donne, ma in pochissimi sono riuscite a entrare nel cuore del pubblico come ha fatto lei e la notizia del lutto ha commosso i suoi tantissimi fa.

Ex corteggiatrice (ed ex fidanzata) di Andrea Damante, oggi Giulia De Lellis è una delle influencer italiane più amate e seguite in assoluto. Il suo account Instagram conta oltre milioni di followers e oggi l’influencer collabora con alcuni tra i brand di moda, make up e beauty più famosi al mondo.

Lutto per Giulia De Lellis, morto il cane Tommy

Sul suo account Instagram, Giulia De Lellis condivide i momenti delle sue giornate, tra shooting di lavoro e in compagnia di famiglia e amici. In questi giorni l’influencer si trova a Ibiza insieme al fidanzato Carlo Berretta, con in quale un mese fa è stata a Israele, viaggio che ha fatto esplodere una polemica proprio contro la presenza di Giulia De Lellis e del fidanzato (erede della famosa azienda che produce armi) alla corte del presidente del Paese.

In queste ore Giulia De Lellis ha dato la notizia della morte di Tommy, il suo volpino di Pomerania che aveva appena tre anni e le era stato regalato dall’ex fidanzato Andrea Damante. “Ciao amore mio”, ha scritto l’influencer inquadrando il cielo al tramonto. “Ciao sono Tommaso Kowalski, sono nato in Russia ma ora vivo a Milano con la mia nuova famiglia”, si leggeva nel primo post del profilo Instagram del volpino appena arrivato a casa dei Damellis.

Dopo l’addio la coppia aveva avuto un ritorno di fiamme ma dopo aver trascorso il lockdown con la famiglia dell’influencer i due si erano nuovamente lasciati. Tommy è sempre rimasto con Giulia De Lellis e già a luglio aveva avuto dei problemi di salute: “A fine luglio Giulia aveva dato notizia dei problemi di salute: “Ha questo liquido che gli ha sospirato il cervelletto – aveva scritto – che sta tornando. Oggi ha la risonanza da ripetere… Spero solo dicano presto qualcosa”.